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CHO TIPER (FDP)

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 30 000 000 €
Déchets solides : 30 000 000 €
Date(s) de signature
27/03/2018 : 30 000 000 €
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France : la BEI et Europlasma annoncent la signature d’un contrat de financement de 30 m d‘euros pour le projet innovant CHO TIPER

Fiche récapitulative

Date de publication
20 mars 2017
Statut
Référence
Signé | 27/03/2018
20160946
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CHO TIPER
CHO POWER
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 65 million
Lieu
Secteur(s)
  • Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project covers the development, installation, operation and maintenance of a 10MW biomass and waste gasification plant in Thouars, France. The facility will turn waste and biomass into electricity and heat thanks to a gasification process using plasma torch technology developed by CHO Power.

The project will contribute to environmental protection. It will also contribute to achieving EU and French renewable energy objectives, especially those relating to the Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (Energy Transition for Green Growth Act) targeting the phasing-out of landfill and the use of non-recyclable waste for energy recovery. The proposed operation is therefore eligible for EIB financing under the EU Treaty Article 309 c) common interest (Protection of environment and energy/renewable energy).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Due to its technical characteristics the project is subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA). An EIA including public consultation was issued on 16 August 2016 by the relevant authorities. The project will contribute to environmental protection. The plan's current basic design suggests that proven air pollutant abatement technologies will be implemented. This comes along with a high energy conversion efficiency compared to thermal process. It contributes to climate change objectives by reducing direct greenhouse gas emissions from biowaste and by substituting the use of natural gas of fossil origin.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - CHO TIPER (FDP)
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77101470
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20160946
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CHO TIPER (FDP) - Etude d'Impact
Date de publication
20 Jul 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77241112
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160946
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CHO TIPER (FDP)
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73839735
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160946
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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