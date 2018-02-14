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BRDE CLIMATE ACTION FL

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Brésil : 80 000 000 €
Transports : 8 450 000 €
Lignes de crédit : 15 000 000 €
Aménagement urbain : 19 500 000 €
Énergie : 37 050 000 €
Date(s) de signature
28/09/2018 : 8 450 000 €
28/09/2018 : 15 000 000 €
28/09/2018 : 19 500 000 €
28/09/2018 : 37 050 000 €
Autres liens
Related public register
08/09/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BRDE CLIMATE ACTION FL
Related public register
11/02/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - BRDE CLIMATE ACTION FL - Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais - RDPA

Fiche récapitulative

Date de publication
14 février 2018
Statut
Référence
Signé | 28/09/2018
20160942
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BRDE CLIMATE ACTION FL
BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 160 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The purpose of this framework loan is to part-finance a series of small hydroelectric power plant projects in the southern states of Brazil, predominately in the state of Parana, contributing to climate change mitigation.

The operation will support competitive and environmentally-sustainable private investments in renewable power generation, and thereby contribute to the three main objectives of the EIB's external lending mandate: climate change mitigation, development of the private sector and economic infrastructure.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation intends to bring environmental benefits by supporting investments that increase the use of renewable energies and thus help to mitigate the effects of climate change. Most of the individual schemes under this framework loan are small and are expected to have limited environmental and social impacts. However, as this concerns hydroelectric power plants, the projects could fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU (amending the 2011/92/EU) if located in the European Union, requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. The potential environmental and social impacts of any of the schemes, with sufficient information at the time of the appraisal, will be assessed. The promoter's capacity to ensure that the schemes are in compliance with the EIB's environmental and social standards and the principles of the relevant EU Directives will also be verified at the appraisal.

It is expected that the promoters of projects under this framework loan will be private. However, identification of the applicable procurement rules will be part of the appraisal. Schemes utilising finance that requires local content requirements will not be eligible. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project schemes will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Documents liés
08/09/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BRDE CLIMATE ACTION FL
11/02/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - BRDE CLIMATE ACTION FL - Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais - RDPA

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BRDE CLIMATE ACTION FL
Date de publication
8 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83961703
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160942
Secteur(s)
Transports
Aménagement urbain
Énergie
Lignes de crédit
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Brésil
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BRDE CLIMATE ACTION FL - Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais - RDPA
Date de publication
11 Feb 2023
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165339913
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160942
Secteur(s)
Transports
Aménagement urbain
Énergie
Lignes de crédit
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Brésil
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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08/09/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BRDE CLIMATE ACTION FL
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11/02/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - BRDE CLIMATE ACTION FL - Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais - RDPA
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Fiche récapitulative
BRDE CLIMATE ACTION FL
Fiche technique
BRDE CLIMATE ACTION FL

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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