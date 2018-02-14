BRDE CLIMATE ACTION FL

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
- Aménagement urbain - Construction
- Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The purpose of this framework loan is to part-finance a series of small hydroelectric power plant projects in the southern states of Brazil, predominately in the state of Parana, contributing to climate change mitigation.
The operation will support competitive and environmentally-sustainable private investments in renewable power generation, and thereby contribute to the three main objectives of the EIB's external lending mandate: climate change mitigation, development of the private sector and economic infrastructure.
This operation intends to bring environmental benefits by supporting investments that increase the use of renewable energies and thus help to mitigate the effects of climate change. Most of the individual schemes under this framework loan are small and are expected to have limited environmental and social impacts. However, as this concerns hydroelectric power plants, the projects could fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU (amending the 2011/92/EU) if located in the European Union, requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. The potential environmental and social impacts of any of the schemes, with sufficient information at the time of the appraisal, will be assessed. The promoter's capacity to ensure that the schemes are in compliance with the EIB's environmental and social standards and the principles of the relevant EU Directives will also be verified at the appraisal.
It is expected that the promoters of projects under this framework loan will be private. However, identification of the applicable procurement rules will be part of the appraisal. Schemes utilising finance that requires local content requirements will not be eligible. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project schemes will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.