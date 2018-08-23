Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

AGRI-INFRASTRUCTURE AND BIOMASS POWER GENERATION

Signature(s)

Montant
221 138 637,28 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 221 138 637,28 €
Transports : 11 056 931,87 €
Énergie : 52 188 718,4 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 63 245 650,26 €
Industrie : 94 647 336,75 €
Date(s) de signature
6/05/2019 : 361 341,77 €
18/12/2018 : 533 532,57 €
6/05/2019 : 1 705 533,16 €
6/05/2019 : 2 066 874,93 €
18/12/2018 : 2 518 273,71 €
18/12/2018 : 3 051 806,28 €
6/05/2019 : 3 093 085,56 €
6/05/2019 : 4 103 342,58 €
18/12/2018 : 4 567 038,76 €
18/12/2018 : 6 058 714,95 €
6/05/2019 : 19 367 776,96 €
6/05/2019 : 23 471 119,53 €
18/12/2018 : 28 597 134,57 €
18/12/2018 : 34 655 849,52 €
6/05/2019 : 35 124 612,45 €
18/12/2018 : 51 862 599,98 €
Autres liens
Related public register
23/08/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AGRI-INFRASTRUCTURE AND BIOMASS POWER GENERATION - EIA Bilovody part 2
Related public register
29/10/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AGRI-INFRASTRUCTURE AND BIOMASS POWER GENERATION
Related public register
23/08/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AGRI-INFRASTRUCTURE AND BIOMASS POWER GENERATION - EIA Bilovody part 1
Related public register
23/08/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AGRI-INFRASTRUCTURE AND BIOMASS POWER GENERATION - EIA Nyzhin Silo
Related public register
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - AGRI-INFRASTRUCTURE AND BIOMASS POWER GENERATION

Fiche récapitulative

Date de publication
19 octobre 2018
Statut
Référence
Signé | 18/12/2018
20160881
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AGRI-INFRASTRUCTURE AND BIOMASS POWER GENERATION
KERNEL HOLDING SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 250 million (EUR 219 million)
USD 519 million (EUR 454 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the financing of two inland grain silos, a grain handling and storage terminal located within the Port of Chernomorsk, five biomass-fired combined heat and power plants (CHPs) and one sunflower oil crushing plant, in different locations in Ukraine.

EIB funds are expected to enable the company to improve trade and export logistics by constructing new grain silos (accessible also to third parties) and transhipment facilities. It will directly support the upgrade of agricultural facilities and contribute to aligning with the EU standards in the country. Through the construction of a new greenfield sunflower oilseed production plant, which is expected to incorporate best available technology, the company should be able to be more resource efficient, consolidate its competitive position and, therefore, increase its market share both in Ukraine and in the EU. Finally, the construction and installation of several biomass-based CHP units will contribute to the country infrastructure and will contribute to the increase of Renewable Energy production, thereby contributing to the integration of Ukraine into the European energy system. The project will also create new employment and help secure existing employment in rural areas and, therefore, contribute to agriculture/bio-economy in Ukraine.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All of the project's components are expected to be operated and implemented in conformity with applicable national and EU environmental legislations.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.

Documents liés
23/08/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AGRI-INFRASTRUCTURE AND BIOMASS POWER GENERATION - EIA Bilovody part 2
29/10/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AGRI-INFRASTRUCTURE AND BIOMASS POWER GENERATION
23/08/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AGRI-INFRASTRUCTURE AND BIOMASS POWER GENERATION - EIA Bilovody part 1
23/08/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AGRI-INFRASTRUCTURE AND BIOMASS POWER GENERATION - EIA Nyzhin Silo
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - AGRI-INFRASTRUCTURE AND BIOMASS POWER GENERATION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - AGRI-INFRASTRUCTURE AND BIOMASS POWER GENERATION - EIA Bilovody part 2
Date de publication
23 Aug 2018
Langue
ukrainien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86505214
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160881
Secteur(s)
Industrie
Énergie
Transports
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AGRI-INFRASTRUCTURE AND BIOMASS POWER GENERATION
Date de publication
29 Oct 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87913990
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160881
Secteur(s)
Industrie
Énergie
Transports
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AGRI-INFRASTRUCTURE AND BIOMASS POWER GENERATION - EIA Bilovody part 1
Date de publication
23 Aug 2018
Langue
ukrainien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86543276
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160881
Secteur(s)
Industrie
Énergie
Transports
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AGRI-INFRASTRUCTURE AND BIOMASS POWER GENERATION - EIA Nyzhin Silo
Date de publication
23 Aug 2018
Langue
ukrainien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86545621
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160881
Secteur(s)
Industrie
Énergie
Transports
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - AGRI-INFRASTRUCTURE AND BIOMASS POWER GENERATION
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
256905311
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20160881
Secteur(s)
Industrie
Énergie
Transports
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
23/08/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AGRI-INFRASTRUCTURE AND BIOMASS POWER GENERATION - EIA Bilovody part 2
Related public register
29/10/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AGRI-INFRASTRUCTURE AND BIOMASS POWER GENERATION
Related public register
23/08/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AGRI-INFRASTRUCTURE AND BIOMASS POWER GENERATION - EIA Bilovody part 1
Related public register
23/08/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AGRI-INFRASTRUCTURE AND BIOMASS POWER GENERATION - EIA Nyzhin Silo
Related public register
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - AGRI-INFRASTRUCTURE AND BIOMASS POWER GENERATION
Autres liens
Fiche récapitulative
AGRI-INFRASTRUCTURE AND BIOMASS POWER GENERATION
Fiche technique
AGRI-INFRASTRUCTURE AND BIOMASS POWER GENERATION

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes