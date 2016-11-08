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ARGENTINA WATER AND SANITATION

Signature(s)

Montant
70 255 554,57 €
Pays
Secteur(s)
Argentine : 70 255 554,57 €
Eau, assainissement : 70 255 554,57 €
Date(s) de signature
29/11/2018 : 70 255 554,57 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
8 novembre 2016
Statut
Référence
Signé | 29/11/2018
20160659
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ARGENTINA WATER AND SANITATION
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 80 million (EUR 75 million)
USD 222 million (EUR 209 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project will support water and sanitation investments in the city of Buenos Aires.

The objective of the project is to improve and expand the water and wastewater infrastructure of the city of Buenos Aires and the Conurbano Bonaerense area.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The proposed operation will have a positive social impact by improving access to water supply for the population of Buenos Aires, especially in the Conurbano area, which has been a priority for the government of Argentina. It is one of the zones of the country with higher poverty ratios, strong population growth and development of informal settlements. In addition, the operation will provide high quality sanitation services and will increase the wastewater treatment capacity in the northern plant. It will have a very positive environmental impact through the significant reduction of wastewater discharges into the river, thus being beneficial to public health.

The Bank will require the promoter to ensure that the procurement of the project is carried out in line with EIB procurement guidelines.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ARGENTINA WATER AND SANITATION
Date de publication
5 Apr 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73434114
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160659
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Argentine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ARGENTINA WATER AND SANITATION - Estudio de Impacto Ambiental
Date de publication
20 Jul 2022
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92028778
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160659
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Argentine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ARGENTINA WATER AND SANITATION - Estudio de Impacto Ambiental: Subsistema de Saneamiento Cloacal Las Catonas - Análisis Ambiental y Social
Date de publication
1 Sep 2023
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174429448
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160659
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Argentine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ARGENTINA WATER AND SANITATION - Estudio de Impacto Ambiental: Subsistema de Saneamiento Cloacal Las Catonas - Resumen Ejecutivo
Date de publication
1 Sep 2023
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
177030589
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160659
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Argentine
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ARGENTINA WATER AND SANITATION - Estudio de Impacto Ambiental: Subsistema de Saneamiento Cloacal Las Catonas
Date de publication
1 Sep 2023
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174429624
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160659
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Argentine
Disponible au public
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