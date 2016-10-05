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WATER SUPPLY PROVINCE NORTH BRABANT II

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 150 000 000 €
Eau, assainissement : 150 000 000 €
Date(s) de signature
15/03/2017 : 150 000 000 €
Autres liens
Related public register
23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WATER SUPPLY PROVINCE NORTH BRABANT II
Related public register
31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - WATER SUPPLY PROVINCE NORTH BRABANT II
Communiqués associés
Belgique : la BEI soutient l’alimentation en eau potable de grande qualité dans le Brabant septentrional

Fiche récapitulative

Date de publication
5 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 15/03/2017
20160644
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WATER SUPPLY PROVINCE NORTH BRABANT II
BRABANT WATER NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Not disclosed.
EUR 508 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is part of a 2016-2021 investment programme into the production and distribution facilities of BW, Netherlands' 2nd largest water supply company operating in the province of North Brabant. The programme consists mainly of replacement and upgrading of pumping stations and related water treatment installations, supervisory control and data acquisition (SCADA) equipment, potable water distribution networks, and purchase of water meters, pressure gauges and operational support infrastructure.

The project will secure or enhance the quality of life of up to 2.46 million inhabitants situated in a geographical area covering the province of North Brabant by improving the quality and reliability of drinking water supply and by improving resource efficiency. The project allows for continued compliance with the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Drinking Water Directive (98/83/EC) and national norms.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investment is geared toward securing a sustainable management of water supply and distribution, bringing about positive social and environmental benefits. The upgrade of the water distribution pipelines, pumping stations and other network and process optimisation measures are examples of components with an impact on the environment and resource efficiency. Compliance with EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
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Communiqués associés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WATER SUPPLY PROVINCE NORTH BRABANT II
Date de publication
23 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70445714
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160644
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WATER SUPPLY PROVINCE NORTH BRABANT II
Date de publication
31 Oct 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
175994233
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160644
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WATER SUPPLY PROVINCE NORTH BRABANT II
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Fiche technique
WATER SUPPLY PROVINCE NORTH BRABANT II
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