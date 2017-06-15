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FONPLATA REGIONAL FRAMEWORK LOAN

Signature(s)

Montant
51 177 072,67 €
Secteur(s)
Industrie : 10 235 414,53 €
Infrastructure composite : 15 353 121,8 €
Aménagement urbain : 25 588 536,34 €
Date(s) de signature
6/07/2018 : 10 235 414,53 €
6/07/2018 : 15 353 121,8 €
6/07/2018 : 25 588 536,34 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
15 juin 2017
Statut
Référence
Signé | 06/07/2018
20160586
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FONPLATA REGIONAL FRAMEWORK LOAN
FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL PLATA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 60 million (EUR 51 million)
USD 121 million (EUR 102 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation will be structured as a multi-sector framework loan focusing on improving provision of basic services in rural and urban areas in the relevant sub-regions of the Plata River basin in Argentina, Brazil, Bolivia, Paraguay and Uruguay. It will target small schemes in a variety of sectors including flood protection, with a focus on social deprivation and climate resilience.

The project contributes to EU policy goals and is in line with the EIB's priority areas of intervention under the External Lending Mandate, particularly as regards regional integration, development of social and economic infrastructure and climate action. The main focus will be on environment and climate action (adaptation/mitigation), resource efficiency, social deprivation, food security and infrastructure development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will target small schemes in a variety of sectors including flood protection, with a focus on social deprivation and climate resilience in rural and urban areas. Therefore the potential negative environmental impact is likely to be minor. If located in the EU, some individual schemes would likely fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and therefore be subject to screening. Appropriate screening procedures, also in relation to natural habitats and protected species, as well as energy performance of buildings and land acquisition/resettlement, will be put in place. This is the first project of the Bank with Fonplata. The Bank will check the promoter's capacity to implement framework loan operations and to prioritise projects that increase the area's resilience and improve the population's living conditions in an efficient way, from an economic and social point of view, complying with the Bank's environment and social standards.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FONPLATA REGIONAL FRAMEWORK LOAN
Date de publication
29 Aug 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76354602
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160586
Secteur(s)
Infrastructure composite
Industrie
Aménagement urbain
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Régional - Amérique latine
Disponible au public
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The Framework Loan aims at supporting multi-sector projects targeting extreme poverty and climate change resilience in the sub-region eligible for Fonplata financing, which comprises the River Plata Basin (i.e. part of Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay and Uruguay). Here we have images from Corumba, Brazil.
FONPLATA REGIONAL FRAMEWORK LOAN - Corumba
©EIB
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The Framework Loan aims at supporting multi-sector projects targeting extreme poverty and climate change resilience in the sub-region eligible for Fonplata financing, which comprises the River Plata Basin (i.e. part of Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay and Uruguay). The municipality is preparing to develop large projects that will improve infrastructure, connecting rural communities to urban areas, improving the quality of life of São Gonçalo do Amarante with socio-environmental responsibility and sustainable development.
FONPLATA REGIONAL FRAMEWORK LOAN - São Gonçalo do Amarante
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The Framework Loan aims at supporting multi-sector projects targeting extreme poverty and climate change resilience in the sub-region eligible for Fonplata financing, which comprises the River Plata Basin (i.e. part of Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay and Uruguay). The municipality is preparing to develop large projects that will improve infrastructure, connecting rural communities to urban areas, improving the quality of life of São Gonçalo do Amarante with socio-environmental responsibility and sustainable development.
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