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OPEN FIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN

Signature(s)

Montant
350 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 350 000 000 €
Télécom : 350 000 000 €
Date(s) de signature
3/08/2018 : 350 000 000 €
Autres liens
Related public register
15/08/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OPEN FIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN
Related EFSI register
16/05/2019 - OPEN FIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN

Fiche récapitulative

Date de publication
19 septembre 2016
Statut
Référence
Signé | 03/08/2018
20160531
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ENEL OPENFIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN
ENEL OPEN FIBER SPA, ENEL SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 350 million
EUR 3804 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the roll-out of a passive optical fibre access network (fibre to the building/home) in 250 Italian cities.

By 2021 the network will connect to about 9.5 m households, representing nearly 33% of all Italian households. The network should enable licensed operators to offer ultra-high speed broadband services, up to 1 Gbps through an open access business model.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for fibre roll-out) do not fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as amended by 2014/52/EU. The related works have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work constructions, which can be mitigated by appropriate measures. Full environmental details, particularly considering works in partly historic city centres will be assessed during appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

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Documents liés
15/08/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OPEN FIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN
16/05/2019 - OPEN FIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OPEN FIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN
Date de publication
15 Aug 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81611208
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160531
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - OPEN FIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN
Date de publication
15 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
86521343
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20160531
Dernière mise à jour
16 May 2019
Secteur(s)
Télécom
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/08/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OPEN FIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN
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16/05/2019 - OPEN FIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN
Autres liens
Fiche récapitulative
ENEL OPENFIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN
Fiche technique
OPEN FIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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