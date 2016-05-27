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YES BANK (INDIA) CLIMATE ACTION FL

Signature(s)

Montant
167 688 737,37 €
Pays
Secteur(s)
Inde : 167 688 737,37 €
Énergie : 167 688 737,37 €
Date(s) de signature
31/01/2018 : 80 276 149,96 €
8/01/2019 : 87 412 587,41 €
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15/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - YES BANK (INDIA) CLIMATE ACTION FL
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18/05/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - YES BANK (INDIA) CLIMATE ACTION FL
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Inde : une nouvelle initiative conjointe de la BEI et de YES BANK, d'un montant de 400 millions d’USD, donne un coup de pouce aux investissements dans les énergies renouvelables
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YES BANK REWA DISTRICT SOLAR POWER

Fiche récapitulative

Date de publication
15 juin 2017
Statut
Référence
Signé | 31/01/2018
20160527
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
YES BANK (INDIA) CLIMATE ACTION FL
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 200 million (EUR 170 million)
USD 400 million (EUR 340 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

A framework loan of up to USD 200 m to part-finance renewable energy projects in India

This operation concerns a framework loan to support the construction and operation of solar photovoltaic (PV) power plants and wind farms in India. The exact schemes to be financed remain to be finally agreed and are expected to be located in various Indian states. The operation contributes to the addition of clean, renewable energy generation to a power system that it is dominated by coal-fired generation and suffers from significant capacity shortages.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation will focus on PV projects and wind farms with in principle limited environmental and social impact. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the projects will be done in accordance with the Bank's environmental and social standards.

The project may include wind farm allocations that would be subject to a local assembly requirement related to the wind turbine nacelles. The required local component appears to be well below the level at which parts can naturally be sourced locally and at economic prices. A more detailed assessment will be performed by the Bank during appraisal, verifying that the project meets the Bank's criteria of economy and efficiency.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - YES BANK (INDIA) CLIMATE ACTION FL
Date de publication
15 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78554091
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160527
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - YES BANK (INDIA) CLIMATE ACTION FL
Date de publication
18 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84220108
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160527
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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15/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - YES BANK (INDIA) CLIMATE ACTION FL
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