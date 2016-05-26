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NOOR MIDELT

Signature(s)

Montant
387 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 387 000 000 €
Énergie : 387 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2018 : 190 000 000 €
21/12/2018 : 197 000 000 €
Autres liens
Related public register
13/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NOOR MIDELT PHASE I
Related public register
26/02/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NOOR MIDELT - Link to Promoter's website for EIA report

Fiche récapitulative

Date de publication
6 février 2020
Statut
Référence
Signé | 21/12/2018
20160526
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NOOR MIDELT
MOROCCAN AGENCY FOR SUSTAINABLE ENERGY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 387 million
EUR 2676 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

This project, concerning the Midelt Solar Complex, located near the city of Midelt, will finance the construction and operation of two hybrid photovoltaic/concentrated solar power (PV-CSP)plants with storage of ca. 500 MW each (total gross capacity of up to ca. 1000 MW). After the Ouarzazate complex, this is the second programme launched by MASEN under the NOOR Plan. Additionally, it is the first one using both PV and CSP technologies.

The PV-CSP hybrid solution will optimise the operating parameters of the plants, by enabling the electricity supply after sunset while providing a low-cost solution for daytime generation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Details of the Environmental Impact Assessment (EIA) procedures will be reviewed during appraisal, in particular the procedures for ensuring compliance with the EIB standards and principles of EU directives.

The promoter has to ensure that the project implementation will be done in line with the EIB's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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26/02/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NOOR MIDELT - Link to Promoter's website for EIA report

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NOOR MIDELT PHASE I
Date de publication
13 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77307870
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160526
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NOOR MIDELT - Link to Promoter's website for EIA report
Date de publication
26 Feb 2025
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
241831601
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160526
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Autres liens
Fiche récapitulative
NOOR MIDELT
Fiche technique
NOOR MIDELT

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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