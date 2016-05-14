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2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK

Signature(s)

Montant
225 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 225 000 000 €
Énergie : 225 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2016 : 225 000 000 €
Autres liens
Related public register
23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - 2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK
Related public register
10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - 2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK

Fiche récapitulative

Date de publication
20 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 19/12/2016
20160514
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK
2I RETE GAS SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 225 million
EUR 460 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Replacement and upgrading of the promoter's gas distribution networks throughout Italy in the 2017-2020 period

The project is part of the promoter's on-going investment programme in its concession areas. The project should increase network and community safety, improving reliability and reducing the occurrence of leakages.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Based on their technical characteristics, such gas distribution system projects are not likely to require environmental impact assessments; however, this will be clarified during the appraisal. The typically anticipated impact is mainly temporary, related to construction works, and can usually be appropriately managed by proper construction work practices.

The promoter is required to tender works, supplies and services contracts following the public procurement rules of relevant national and EU legislation, including publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

Documents liés
23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - 2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK
10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - 2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - 2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK
Date de publication
23 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68169287
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160514
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - 2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK
Date de publication
10 Nov 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
157700621
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160514
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - 2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK
Related public register
10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - 2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK
Autres liens
Fiche récapitulative
2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK
Fiche technique
2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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