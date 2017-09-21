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CHINA CLIMATE EXIMBANK FRAMEWORK LOAN

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Chine : 300 000 000 €
Transports : 60 000 000 €
Eau, assainissement : 90 000 000 €
Énergie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
29/12/2017 : 60 000 000 €
29/12/2017 : 90 000 000 €
29/12/2017 : 150 000 000 €
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15/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CHINA CLIMATE EXIMBANK FRAMEWORK LOAN
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Chine : la BEI signe, avec Eximbank, un accord de 300 millions d’EUR pour des investissements en faveur du climat

Fiche récapitulative

Date de publication
21 septembre 2017
Statut
Référence
Signé | 29/12/2017
20160499
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CHINA CLIMATE EXIMBANK FRAMEWORK LOAN
PRIVATE ENTITY(IES), PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 1000 million
Lieu
Secteur(s)
  • Transports - Transports et entreposage
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The proposed framework loan aims to finance diverse sizes of sub-projects eligible under the Bank's own-risk, Climate Action and Environment Facility (CAEF), with a strong focus on climate change mitigation and adaptation. This operation would be a sovereign loan, which will be on-lent by China's main policy bank, Eximbank, as a financial intermediary, to sub-projects in 2017-2020.

The proposed operation contributes to the EU priorities and country development objectives under the EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation and the EU-China Partnership on Climate Change 2015, in particular regarding enhancing the EU-China's strategic and partnership cooperation on climate change and environmental protection.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require the promoters to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Social and Environmental standards and policies.

The Bank will require the promoters to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

The EIB is expected to provide significant added value to the growth of the financial intermediary's portfolio related to climate change mitigation and adaptation, sustainable water use and environmental protection.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CHINA CLIMATE EXIMBANK FRAMEWORK LOAN
Date de publication
15 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77455396
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160499
Secteur(s)
Transports
Eau, assainissement
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Chine
Disponible au public
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