CHINA CLIMATE EXIMBANK FRAMEWORK LOAN

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
- Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
The proposed framework loan aims to finance diverse sizes of sub-projects eligible under the Bank's own-risk, Climate Action and Environment Facility (CAEF), with a strong focus on climate change mitigation and adaptation. This operation would be a sovereign loan, which will be on-lent by China's main policy bank, Eximbank, as a financial intermediary, to sub-projects in 2017-2020.
The proposed operation contributes to the EU priorities and country development objectives under the EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation and the EU-China Partnership on Climate Change 2015, in particular regarding enhancing the EU-China's strategic and partnership cooperation on climate change and environmental protection.
The Bank will require the promoters to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Social and Environmental standards and policies.
The Bank will require the promoters to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
The EIB is expected to provide significant added value to the growth of the financial intermediary's portfolio related to climate change mitigation and adaptation, sustainable water use and environmental protection.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.