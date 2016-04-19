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TECHNICOLOR RD&I

Signature(s)

Montant
90 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 13 500 000 €
Belgique : 20 700 000 €
France : 55 800 000 €
Services : 27 000 000 €
Télécom : 63 000 000 €
Date(s) de signature
16/12/2016 : 4 050 000 €
16/12/2016 : 6 210 000 €
16/12/2016 : 9 450 000 €
16/12/2016 : 14 490 000 €
16/12/2016 : 16 740 000 €
16/12/2016 : 39 060 000 €
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Related public register
01/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHNICOLOR RD&I

Fiche récapitulative

Date de publication
7 septembre 2016
Statut
Référence
Signé | 16/12/2016
20160419
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TECHNICOLOR RD&I
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 155 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to the financing of the promoter's research, development and innovation (RDI) investments in France and Belgium. The investment plan concerns imaging science, media computing, data processing and connected homes solutions. The RDI programme will be implemented during 2016-2018.

The project will support the leadership of a company in the global media, entertainment and connected home industries by investing in RDI.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments will concern RDI activities most likely within existing facilities. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU, as amended. Nevertheless, the environmental details including environmental objectives of the RDI programme and, if needed, the CO2 footprint as well as the possible impact on protected flora and fauna will be assessed during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
01/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHNICOLOR RD&I

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHNICOLOR RD&I
Date de publication
1 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67596684
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160419
Secteur(s)
Télécom
Services
Régions
Royaume-Uni
Union européenne
Pays
Royaume-Uni
Belgique
France
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
01/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHNICOLOR RD&I
Autres liens
Fiche récapitulative
TECHNICOLOR RD&I
Fiche technique
TECHNICOLOR RD&I

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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