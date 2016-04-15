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COILLTE SUSTAINABLE FORESTRY

Signature(s)

Montant
90 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 90 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 90 000 000 €
Date(s) de signature
22/12/2016 : 90 000 000 €
Autres liens
Related public register
23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COILLTE SUSTAINABLE FORESTRY
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15/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - COILLTE SUSTAINABLE FORESTRY
Communiqués associés
Irlande : la BEI confirme un appui de 90 m d'euros aux investissements forestiers de Coillte

Fiche récapitulative

Date de publication
3 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 22/12/2016
20160415
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
COILLTE SUSTAINABLE FORESTRY
COILLTE TEORANTA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 98 million
EUR 195 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of Coillte Teoranta's forest plantation establishment and management programme for the period 2016-2020

Due to the significant scale of plantation during the 1970s and 1980s, large areas of Ireland's forest estate are approaching harvesting age. Over 35,500 ha of forest are expected to be planted, the vast majority of which comprises replanting of existing forest stands in accordance with best technical and environmental practice, the remainder being new plantations on company-owned land. Replanting also includes areas which have suffered windfall damage or other degradation. 373 km of new forest roads are expected to be constructed and an additional 1,288 km of forest roads to be upgraded.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Because of the project's focus on forest plantation establishment and forest management, it will deliver multiple environmental benefits in the fields of climate change mitigation, biodiversity protection and generation of versatile renewable raw material, as well as offering significant amenity and educational value. Coillte has achieved and retained Forest Stewardship Council (FSC) certification for environmentally and socially responsible management of their forestlands.

The promoter is a public entity and is therefore subject to public procurement procedures in compliance with Directive 2004/18/EC.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COILLTE SUSTAINABLE FORESTRY
Date de publication
23 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70891712
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160415
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - COILLTE SUSTAINABLE FORESTRY
Date de publication
15 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
157959806
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160415
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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