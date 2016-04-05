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GEORGIA UPGRADE OF MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Géorgie : 100 000 000 €
Aménagement urbain : 100 000 000 €
Date(s) de signature
9/12/2016 : 100 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
26 août 2016
Statut
Référence
Signé | 13/12/2016
20160405
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
REGIONAL MUNICIPAL INFRASTRUCTURE UPGRADE
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

A framework loan to support the investments targeting the upgrade of infrastructure in various municipalities across Georgia.

The proposed project is a framework loan to finance Local Self-Governments (LSG) investment needs in line with the Government's decentralization agenda. The project is a repeat-operation of the 2015 0172 Georgia urban reconstruction and development FL, approved in July 2015. The new operation will however not include an emergency component. The project´s development objective is to improve the efficiency and reliability of targeted municipal services and infrastructure. This will be achieved by investing in high-priority local infrastructure improvements, and by supporting LSGs in enhancing their capacity and systems for service delivery. The final beneficiaries of the schemes are the countrywide residents of towns and villages, who currently experience sub-standard quality of municipal services and other public sector services. The targeted sectors will primarily be municipal roads, public buildings, water, solid waste and possibly tourism infrastructure. The schemes are expected to be located over the entire country.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project comprises mainly small and medium sized municipal infrastructure schemes in built up areas. Therefore, the potential negative environmental impacts are likely to be minor. However, if situated in the EU, some of the schemes could potentially fall under Annex I or Annex II of EIA Directive 2011/92/EU. Appropriate screening procedures, also in relation to natural habitats and protected species, as well as land acquisition/resettlement will be put in place. It is generally considered that the social impacts will mainly be positive, with improved access to municipal services (municipal roads, public buildings, water, solid waste and possibly tourism infrastructure) as well as the generation of additional employment. The project's compliance with applicable national environmental legislation as well as EU environmental and social principles, standards and practices will be verified during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are carried out in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GEORGIA UPGRADE OF MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Date de publication
8 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67864559
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160405
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Georgie
Disponible au public
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