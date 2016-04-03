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TREVES ACOUSTIC PRODUCTS & SYSTEMS RDI

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 1 050 000 €
Allemagne : 1 050 000 €
Espagne : 1 400 000 €
France : 31 500 000 €
Industrie : 35 000 000 €
Date(s) de signature
20/10/2016 : 1 050 000 €
20/10/2016 : 1 050 000 €
20/10/2016 : 1 400 000 €
20/10/2016 : 31 500 000 €
Autres liens
Related public register
22/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TREVES ACOUSTIC PRODUCTS & SYSTEMS RDI
Related public register
31/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TREVES ACOUSTIC PRODUCTS & SYSTEMS RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
13 septembre 2016
Statut
Référence
Signé | 27/10/2016
20160403
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TREVES ACOUSTIC PRODUCTS & SYSTEMS RDI
TREVES
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 35 million
EUR 89 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of Groupe Treves research, development and innovation (RDI) activities in the field of automotive acoustic and thermal insulation products and solutions

The project covers the promoter's RDI activities in the field of automotive acoustic and thermal insulation products and solutions. A portion of the research and development (R&D) activities aim for the reduction of overall vehicle weight as well enhanced recyclability of materials. The activities are carried out primarily at the promoter's technical centre in Reims, France (about 95%), and to a lesser extent in Spain, UK, and Germany.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists of R&D activities that are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended by 2014/52/EU) and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project would therefore not require an EIA. However, the Bank's services will review during the project appraisal all the project-related environmental details.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.

Documents liés
22/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TREVES ACOUSTIC PRODUCTS & SYSTEMS RDI
31/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TREVES ACOUSTIC PRODUCTS & SYSTEMS RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TREVES ACOUSTIC PRODUCTS & SYSTEMS RDI
Date de publication
22 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66559296
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160403
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
Royaume-Uni
France
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TREVES ACOUSTIC PRODUCTS & SYSTEMS RDI
Date de publication
31 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134163665
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160403
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
Royaume-Uni
France
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
22/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TREVES ACOUSTIC PRODUCTS & SYSTEMS RDI
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31/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TREVES ACOUSTIC PRODUCTS & SYSTEMS RDI
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Fiche récapitulative
TREVES ACOUSTIC PRODUCTS & SYSTEMS RDI
Fiche technique
TREVES ACOUSTIC PRODUCTS & SYSTEMS RDI

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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