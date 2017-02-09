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IFRRU 2014-2020

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 500 000 000 €
Aménagement urbain : 500 000 000 €
Date(s) de signature
2/08/2017 : 100 000 000 €
23/12/2022 : 200 000 000 €
16/12/2021 : 200 000 000 €
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14/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IFRRU 2014-2020
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Portugal : 300 millions d’euros pour la revitalisation urbaine et l’efficacité énergétique dans des villes

Fiche récapitulative

Date de publication
9 février 2017
Statut
Référence
Signé | 02/08/2017
20160351
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IFRRU 2014-2020
REPUBLICA PORTUGUESA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 1400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

EIB lending facility to finance urban renewal projects under the Financial Instrument for Urban Rehabilitation and Revitalisation (IFRRU).

The proposed operation responds to public policy objectives by financing urban revitalisation and regeneration projects. It will also contribute to climate action objectives, as energy efficiency projects will be considered eligible projects.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to entail positive environmental and social externalities in particular with regard to improvements in energy efficiency of the building stock, in the quality of life for local residents, in the attractiveness and competitiveness of cities and in social cohesion through the regeneration of disadvantaged urban areas. The improvement of energy efficiency by retrofitting existing buildings will reduce energy consumption and lower CO2 emissions, contributing to security of supply and mitigation objectives. The project also contributes to environmental protection (tackling climate change).

Contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, including publication of tender notices in the Official Journal of the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IFRRU 2014-2020
Date de publication
14 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75001101
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160351
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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