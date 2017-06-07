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MBANK ENHANCED SUPPORT FOR SMES AND MID-CAPS

Signature(s)

Montant
249 783 391,2 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 249 783 391,2 €
Lignes de crédit : 249 783 391,2 €
Date(s) de signature
24/10/2017 : 20 378 376 €
24/10/2017 : 229 405 015,2 €

Fiche récapitulative

Date de publication
7 juin 2017
Statut
Référence
Signé | 24/10/2017
20160296
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MBANK ENHANCED SUPPORT FOR SMES AND MID-CAPS
MBANK SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 500 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

De-linked risk-sharing, unfunded guarantee aiming to provide new lending to small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps. The guarantee will cover up to 50% of the credit risk associated with a portfolio of existing corporate loans outstanding on MBank's balance sheet.

The proposed operation consists of a risk-sharing guarantee instrument aiming to facilitate new lending to SMEs and mid-caps in Poland by providing capital relief and help to alleviate internal concentrations and limit restrictions experienced by the counterpart. The guarantee will cover up to 50%, on a loan-by-loan basis, of the credit risk of selected corporate loans outstanding on MBank's balance sheet (the existing portfolio). In exchange for the guarantee, the counterpart will be required to originate a new portfolio of loans to SMEs and mid-caps of a size equal to the size of the existing portfolio.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In accordance with the Bank's policy to ensure that sub-loans comply with the EU acquis, in particular in the fields of environment and public procurement, the Bank will require the intermediary to take all the requisite measures to ensure that the environmental procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances comply with relevant EU legislation and applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

In accordance with the Bank's policy to ensure that sub-loans comply with the EU acquis, in particular in the fields of environment and public procurement, the Bank will require the intermediary to take all the requisite measures to ensure that the procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances comply with relevant EU legislation and applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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