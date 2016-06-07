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GRUPPO SACMI R&D II

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 50 000 000 €
Industrie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
27/09/2016 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
13/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPPO SACMI R&D II
Related public register
31/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO SACMI R&D II

Fiche récapitulative

Date de publication
7 juin 2016
Statut
Référence
Signé | 27/09/2016
20160278
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GRUPPO SACMI R&D II
SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA SC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 103 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of Sacmi's research and development (R&D) activities

The project concerns the promoter's investment in research, development and innovation (RDI) in the field of machinery for ceramic, beverage, closures and automation. The RDI activities will be carried out in Italy and mainly in the promoter's headquarters and R&D centre located in Imola (in the province of Bologna, Italy) in the period 2016-2019.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research, development and innovation that will be carried out in existing facilities already authorised, for which an environmental impact assessment (EIA) is therefore not required by EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EEC and 2000/35/EC.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Documents liés
13/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPPO SACMI R&D II
31/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO SACMI R&D II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPPO SACMI R&D II
Date de publication
13 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68946461
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160278
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO SACMI R&D II
Date de publication
31 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129483331
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160278
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
13/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPPO SACMI R&D II
Related public register
31/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO SACMI R&D II
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Fiche récapitulative
GRUPPO SACMI R&D II
Fiche technique
GRUPPO SACMI R&D II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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