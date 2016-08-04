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EIGEN HAARD HOUSING CORPORATION

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 200 000 000 €
Aménagement urbain : 200 000 000 €
Date(s) de signature
10/07/2017 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
13/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EIGEN HAARD HOUSING CORPORATION
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EIGEN HAARD HOUSING CORPORATION
Communiqués associés
Pays-Bas : l’Europe soutient le logement social à Amsterdam

Fiche récapitulative

Date de publication
4 août 2016
Statut
Référence
Signé | 14/07/2017
20160237
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EIGEN HAARD HOUSING CORPORATION
WONINGSTICHTING EIGEN HAARD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 477 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns retrofitting of existing units and new construction of energy-efficient rental social housing by Woningstichting Eigen Haard in the years 2016-2020.

The proposed loan will concern the financing of defined sub-projects of an investment programme of new construction of rented social and affordable housing, and potentially also some retrofitting, by a large regulated social housing company which operates in the Amsterdam metropolitan area. The housing investments to be funded will need to satisfy the EIB's eligibility criteria for urban renewal and sustainable cities and communities. The project will contribute to alleviating the shortage in Amsterdam's housing supply for low-income households.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the relevant EU directives will be verified during appraisal: Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the urban renewal, upgrading and construction investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (2010/31/EU) will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
13/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EIGEN HAARD HOUSING CORPORATION
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EIGEN HAARD HOUSING CORPORATION
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EIGEN HAARD HOUSING CORPORATION
Date de publication
13 Sep 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65616176
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160237
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EIGEN HAARD HOUSING CORPORATION
Date de publication
24 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164099190
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160237
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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13/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EIGEN HAARD HOUSING CORPORATION
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Fiche récapitulative
EIGEN HAARD HOUSING CORPORATION
Fiche technique
EIGEN HAARD HOUSING CORPORATION
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