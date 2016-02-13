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THERMAL REHABILITATION OF KRAKOW HEATING

Signature(s)

Montant
47 454 088,16 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 47 454 088,16 €
Énergie : 47 454 088,16 €
Date(s) de signature
13/12/2017 : 47 454 088,16 €
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01/11/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THERMAL REHABILITATION OF KRAKOW HEATING
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Fiche récapitulative

Date de publication
3 février 2017
Statut
Référence
Signé | 13/12/2017
20160213
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
THERMAL REHABILITATION OF KRAKOW HEATING
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SA W KRAKOWIE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 200 million (EUR 46 million)
PLN 506 million (EUR 117 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Investments aimed at energy efficiency, modernisation and extension of the Krakow District heating system

The project will increase the energy efficiency of the district heating network, reduce the intensity of CO2 emissions for heat supply and contribute to the security of supply of heat; consequently supporting national and European targets in those areas. The city of Krakow with its entire region is classified as a convergence region. The project aims to secure the service life of a high quality district heating system for the next 20 years and to increase the overall energy efficiency of the system by densifying and extending the grid through new connections and new equipment and substations. If renovated and well maintained, the district heating system will keep the ability to efficiently distribute heat from a coal cogeneration plant.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Due to its technical characteristics, the project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, leaving it to the national competent authority to determine whether an environmental impact assessment is required according to criteria defined in Annex III of the directive. Given the project location in urban areas, the nature and the small scale of the investments, EIAs are unlikely to be required and the project is not expected to have any significant impact on sites of nature conservation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Utilities Directive 2014/25/EU) with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THERMAL REHABILITATION OF KRAKOW HEATING
Date de publication
1 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79520766
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160213
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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