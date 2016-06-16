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DASOS FUND II CO-INVESTMENT FORESTRY IRELAND

Signature(s)

Montant
28 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 28 500 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 28 500 000 €
Date(s) de signature
12/12/2016 : 14 250 000 €
12/12/2016 : 14 250 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
14 juillet 2017
Statut
Référence
Signé | 12/12/2016
20160170
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DASOS FUND II CO-INVESTMENT FORESTRY IRELAND
DASOS CAPITAL OY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 28 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Co-investment with Dasos Timberland Fund II to improve Irish forest assets (reforestation and new plantations) and improve forest management.

The proposed operation aggregates a portfolio of up to 12 000 ha of forestry assets in the Republic of Ireland. By consolidating fragmented forestry assets, the co-investment will allow the creation of one larger portfolio under the same management, thus benefiting from improved forest operations, economies of scale and synergies - all important value creation drivers in the Irish forestry sector. The co-investment will include investments in i) improving forest management, ii) reforestation (i.e. after harvesting operations) and iii) new plantations.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Well-designed forestry investments deliver many environmental benefits including climate change mitigation and adaptation, improved management of soil and water resources and protection of biodiversity. In the EU, afforestation entailing conversion to another land use type falls under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The decision of the Competent Authority whether to require an Environmental Impact Assessment (EIA) on the basis of Annex III of the Directive will be assessed, as well as possible impacts on protected flora and fauna (Habitats' 92/43/EEC and Birds' 79/409/EEC Directives).

The promoter, a private company, is not subject to EU Directives on procurement when investing in the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DASOS FUND II CO-INVESTMENT FORESTRY IRELAND
Date de publication
16 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67070504
Thématique du document
Environnement
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160170
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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