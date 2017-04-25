Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 150 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 30 000 000 €
Industrie : 120 000 000 €
Date(s) de signature
15/11/2017 : 30 000 000 €
15/11/2017 : 120 000 000 €
Autres liens
Related public register
21/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY
Related public register
21/07/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY - Miljökonsekvensbeskrivning - Ansökan om tillstånd för produktion av
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY
Communiqués associés
Suède : la BEI soutient les investissements de SCA liés à l’efficacité énergétique et la foresterie

Fiche récapitulative

Date de publication
25 avril 2017
Statut
Référence
Signé | 17/11/2017
20160146
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY
SVENSKA CELLULOSA AB SCA (PUBL)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 684 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation consists (i) in the finance of selected renewable energy, energy efficiency and environmental protection measures within an investment programme in Sweden consisting of the upgrade of a pulp mill in Timrå and (ii) the replanting and regeneration of about 68,000 ha of forest, the construction of 4,250 km of forest roads and an upgrade of five forest terminals.

The project will contribute to higher energy efficiency and innovative process optimisation. The operation also aims to upgrade and renew regional forest resources and will enhance and create employment and have significant multiplier effects on the regional rural economies.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The mill modernisation project falls under Annex I of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. A full EIA as well as a permit under the Industrial Emission Directive 2010/75/EU is required. Some of the investments planned within the project programme for modernisation and renewal of forest assets may fall under Annex II of the EIA Directive and would require a screening decision by the competent authority. Details of the permitting procedures, potential impact on nature conservation sites close by and sustainability and origin of the biomass will be further assessed at appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Documents liés
21/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY
21/07/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY - Miljökonsekvensbeskrivning - Ansökan om tillstånd för produktion av
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY
Autres liens
Communiqués associés
Suède : la BEI soutient les investissements de SCA liés à l’efficacité énergétique et la foresterie

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66866266
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160146
Secteur(s)
Industrie
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY - Miljökonsekvensbeskrivning - Ansökan om tillstånd för produktion av
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77103954
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160146
Secteur(s)
Industrie
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY
Date de publication
28 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184550940
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160146
Secteur(s)
Industrie
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
21/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY
Related public register
21/07/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY - Miljökonsekvensbeskrivning - Ansökan om tillstånd för produktion av
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY
Autres liens
Fiche récapitulative
SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY
Fiche technique
SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY
Communiqués associés
Suède : la BEI soutient les investissements de SCA liés à l’efficacité énergétique et la foresterie

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Suède : la BEI soutient les investissements de SCA liés à l’efficacité énergétique et la foresterie
Autres liens
Related public register
21/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY
Related public register
21/07/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY - Miljökonsekvensbeskrivning - Ansökan om tillstånd för produktion av
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes