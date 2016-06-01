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TLCOM TIDE AFRICA FUND

Signature(s)

Montant
8 760 402,98 €
Secteur(s)
Services : 8 760 402,98 €
Date(s) de signature
14/07/2017 : 4 380 201,49 €
14/07/2017 : 4 380 201,49 €
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Related public register
30/12/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TLCOM TIDE AFRICA FUND
Related public register
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - TLCOM TIDE AFRICA FUND

Fiche récapitulative

Date de publication
1 juin 2016
Statut
Référence
Signé | 14/07/2017
20160092
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TLCOM TIDE AFRICA FUND
SPECIAL PURPOSE ENTITY(IES)/FUND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 10 million (EUR 12 million)
USD 100 million (EUR 116 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

Equity participation in TLcom TIDE Africa Fund, a new venture capital fund managed by TLcom Capital LLP, focusing on technology opportunities in Sub-Saharan Africa (mainly Kenya, Nigeria and Ghana), at the start-up and expansion stages.

The fund aims to generate a substantial return on investment for its investors coupled with a significant developmental impact, given (i) its focus on businesses providing innovative and affordable solutions for the base of the pyramid; (ii) its potential to create quality jobs; (iii) its provision of seed and early stage financing to African companies; and (iv) its technical support to innovative businesses.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund's operational guidelines provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the Bank.

Not applicable.

Documents liés
30/12/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TLCOM TIDE AFRICA FUND
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - TLCOM TIDE AFRICA FUND
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TLCOM TIDE AFRICA FUND
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66803564
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160092
Secteur(s)
Services
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique de l'Est
Régional - Afrique de l'Ouest
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - TLCOM TIDE AFRICA FUND
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
248952821
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20160092
Secteur(s)
Services
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique de l'Est
Régional - Afrique de l'Ouest
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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30/12/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TLCOM TIDE AFRICA FUND
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30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - TLCOM TIDE AFRICA FUND
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Fiche récapitulative
TLCOM TIDE AFRICA FUND
Fiche technique
TLCOM TIDE AFRICA FUND

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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