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A2A SETTORE IDRICO 2016-2020

Signature(s)

Montant
95 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 95 000 000 €
Eau, assainissement : 95 000 000 €
Date(s) de signature
27/09/2016 : 95 000 000 €
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24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - A2A SETTORE IDRICO 2016-2020

Fiche récapitulative

Date de publication
13 juillet 2016
Statut
Référence
Signé | 27/09/2016
20160030
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
A2A SETTORE IDRICO 2016-2020
A2A SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 95 million
EUR 193 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments in water infrastructure upgrade

The project concerns A2A's water and wastewater investment programme for the years 2016-2020 in its service area. The project is expected to improve the sustainability and efficiency of the services, while ensuring compliance with the relevant EU directives, in particular the Urban Wastewater Directive 91/271/EEC and the Water Framework Directive 2000/60/EC.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Where and if applicable, the requirements of the Strategic Environmental Assessment (SEA), Environmental Impact Assessment (EIA) and the Habitats and Birds Directives, Urban Wastewater Treatment Directive 91/271/EEC and the Water Framework Directive, will be respected. The promoter will in such case, prior to utilising any EIB funds, be responsible for transmitting to the Bank the non-technical summary of the EIA.

The Bank will require from the promoter that contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with relevant EU procurement laws (Directives 93/38/EEC, 2004/17/EC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - A2A SETTORE IDRICO 2016-2020
Date de publication
4 Oct 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66736657
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160030
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - A2A SETTORE IDRICO 2016-2020
Date de publication
15 Dec 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72592797
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20160030
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - A2A SETTORE IDRICO 2016-2020
Date de publication
24 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
158556117
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160030
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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A2A SETTORE IDRICO 2016-2020
Fiche technique
A2A SETTORE IDRICO 2016-2020

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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