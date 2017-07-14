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EXTENSION TRAMWAY RABAT SALE

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 40 000 000 €
Transports : 40 000 000 €
Date(s) de signature
6/03/2018 : 40 000 000 €
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03/11/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EXTENSION TRAMWAY RABAT SALE - Etudes d'Impact sur l'Environnement
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Maroc : 40 m d’euros de la BEI pour le projet d'extension de la deuxième ligne du tramway de Rabat Salé

Fiche récapitulative

Date de publication
14 juillet 2017
Statut
Référence
Signé | 06/03/2018
20160016
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EXTENSION TRAMWAY RABAT SALE
SOCIETE DU TRAMWAY DE RABAT-SALE SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 132 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Le Projet porte sur les travaux d'extension de la deuxième ligne du tramway de Rabat Salé sur une longueur de 2,4 kilomètres et quatre stations dans la ville de Rabat et de 4,6 kilomètre et neuf stations dans la ville de Salé pour un total de sept kilomètres et 13 stations. Le Promoteur rendra également disponibles 22 rames en unité simple de 33 mètres pour l'exploitation du service.

Le projet vise l'amélioration de la qualité de l'offre de services de transport en commun dans l'agglomération de Rabat Salé, qui compte plus de 2 million d'habitants et qui souffre d'une forte congestion routière et d'un véritable manque d'alternatives de transport public. Les résultats escomptés du projet sont un saut quantitatif de la capacité des transports publics et de la fiabilité du service associé avec des fréquences plus élevées et des gains de temps assurés. Cette amélioration favorise le report modal en réduisant les nuisances associées à d'autres modes de transport tels que les voitures particulières, les bus et les taxis (émissions polluantes et sonores, de gaz à effet de serre ainsi que l'accidentologie routière). En plus de ses effets structurants sur le réseau de transport en commun, le projet devrait contribuer à l'amélioration du cadre de vie des quartiers desservis par le tracé de la nouvelle ligne de tramway, dont certains défavorisés, et renforcer la cohésion sociale par une amélioration de l'accessibilité aux bassins d'emplois et aux principaux centres d'activités de la ville, en particulier pour les quartiers les plus pauvres de la ville, aidant ainsi à réduire la pauvreté.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Une Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) a été réalisée et devrait être soumise à consultation publique et par la suite aux autorités compétentes conformément à la législation marocaine en début d'année 2017. Les procédures environnementales appliquées par le Promoteur et leur conformité avec les standards de la Banque seront vérifiées en cours d'instruction, notamment par rapport à l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux et des mesures d'atténuation et compensation envisagées dans le cadre de l'EIES.

La Banque exigera du Promoteur de s'assurer que toute procédure de passation des marchés est conforme au guide de passation des marchés de la Banque.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

Cette opération est couverte par la Garantie ELM.

Le financement de ce projet, pourrait s'inscrire dans le cadre de la nouvelle initiative « Résilience économique » de la BEI visant à renforcer la résilience économique dans les pays voisins du Sud en modernisant et développant les infrastructures économiques et sociales et en stimulant la croissance durable et la création d'emplois.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - EXTENSION TRAMWAY RABAT SALE - Etudes d'Impact sur l'Environnement
Date de publication
3 Nov 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79465738
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160016
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EXTENSION TRAMWAY RABAT SALE
Date de publication
1 Mar 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74513592
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160016
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - EXTENSION TRAMWAY RABAT SALE - Etudes d'Impact sur l'Environnement - Résumé Non Technique de l'Etude d'Impact sur L'Environnement
Date de publication
3 Nov 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79144635
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20160016
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EXTENSION TRAMWAY RABAT SALE
Date de publication
24 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164804980
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160016
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EXTENSION TRAMWAY RABAT SALE - Plan de Restauration des Moyens de Subsistance
Date de publication
31 May 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
214921563
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160016
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EXTENSION TRAMWAY RABAT SALE - Plan d’Engagement des Parties Prenantes
Date de publication
31 May 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94044302
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160016
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
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