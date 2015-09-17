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EMSCHER RENATURIERUNG II

Signature(s)

Montant
450 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 450 000 000 €
Eau, assainissement : 450 000 000 €
Date(s) de signature
13/07/2017 : 450 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
13 avril 2016
Statut
Référence
Signé | 15/07/2017
20150917
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EMSCHER RENATURIERUNG II
EMSCHERGENOSSENSCHAFT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 450 million
EUR 1250 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

2017 - 2019 investment programme related to the restructuring of a regional waste-water system in North Rhine-Westphalia

The project concerns the restructuring of a regional waste-water system servicing a population of 2.3 million inhabitants in the Northern part of the Ruhr territory in North-Rhine Westphalia (Germany). It includes the construction of a new below-surface main sewage collector (the "Abwasserkanal Emscher") to replace the open channel system dating back to the beginning of the 20th century.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Emscher Renaturierung river bed restoration project (i) is driven by the requirement to comply with European environmental legislation (Water Framework Directive 2000/60/EC; Urban Waste Water Directive 91/271/EEC), (ii) takes into consideration environmental and social aspects as required by European and national environmental and social policy. According to the German planning procedure, environmental impact assessments (EIAs) are an integral part of the project approval cycle. Emschergenossenschaft has already prepared and will prepare for each of the project components that require an EIA the relevant assessments. For the main project under this operation, the Abwasserkanal Emscher (AKE), the relevant documentation has been submitted to the Bezirksregierung Münster and approved in 2008. The EIA planning consent is publicly available; also through the Bank's website.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC or 2014/24/EU where applicable and/or 2004/17/EC or 2014/25/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC and 2007/66/EC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - EMSCHER RENATURIERUNG II - Link to initial EIA
Date de publication
19 Aug 2020
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132989481
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150917
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EMSCHER RENATURIERUNG II - 5. Änderungsplanfeststellungsbeschluss - Februar 2013
Date de publication
19 Aug 2020
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132910668
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150917
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EMSCHER RENATURIERUNG II - 7. Änderungsplanfeststellungsbeschluss - Februar 2018
Date de publication
19 Aug 2020
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132994577
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150917
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EMSCHER RENATURIERUNG II - 6. Änderungsplanfeststellungsbeschluss - Dezember 2015 - Heft 1
Date de publication
3 May 2016
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66215285
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150917
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EMSCHER RENATURIERUNG II - Planänderungsgenehmigung - Mai 2017
Date de publication
19 Aug 2020
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132991806
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150917
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EMSCHER RENATURIERUNG II - 3. Änderungsplanfeststellungsbeschluss - August 2012
Date de publication
19 Aug 2020
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132989072
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150917
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EMSCHER RENATURIERUNG II - 4. Änderungsplanfeststellungsbeschluss - November 2012
Date de publication
19 Aug 2020
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132995262
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150917
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EMSCHER RENATURIERUNG II - 1. Änderungsplanfeststellungsbeschluss - Juli 2010
Date de publication
19 Aug 2020
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132993700
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150917
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EMSCHER RENATURIERUNG II - 6. Änderungsplanfeststellungsbeschluss - Dezember 2015 - Heft 2
Date de publication
3 May 2016
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66214809
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150917
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EMSCHER RENATURIERUNG II
Date de publication
24 Mar 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65826125
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150917
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EMSCHER RENATURIERUNG II - 8. Änderungsplanfeststellungsbeschluss - September 2018
Date de publication
19 Aug 2020
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132988139
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150917
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EMSCHER RENATURIERUNG II - 2. Änderungsplanfeststellungsbeschluss - November 2010
Date de publication
19 Aug 2020
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132987928
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150917
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EMSCHER RENATURIERUNG II
Date de publication
23 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
156078229
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150917
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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