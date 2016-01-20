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KOMERCNI BANKA LOAN FOR SMES AND MIDCAPS IV

Signature(s)

Montant
125 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovaquie : 12 500 000 €
Czechia : 112 500 000 €
Lignes de crédit : 125 000 000 €
Date(s) de signature
25/11/2016 : 3 000 000 €
22/02/2016 : 9 500 000 €
25/11/2016 : 27 000 000 €
22/02/2016 : 85 500 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
20 janvier 2016
Statut
Référence
Signé | 22/02/2016
20150885
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KOMERCNI BANKA LOAN FOR SMES AND MIDCAPS IV
KOMERCNI BANKA AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 125 million
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of small and medium-sized projects carried out by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps supporting youth employment mainly in the Czech Republic and marginally in Slovakia (up to 10%). This is an operation under the EU Programme Loan for SMEs and MidCaps 2015 (2014-0718).

Financing of small/medium projects carried out by small and medium-sized enterprises and local authorities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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