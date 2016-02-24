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MM WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 70 000 000 €
Eau, assainissement : 70 000 000 €
Date(s) de signature
18/11/2016 : 70 000 000 €
Autres liens
Related public register
12/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MM WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - MM WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE

Fiche récapitulative

Date de publication
24 février 2016
Statut
Référence
Signé | 23/11/2016
20150851
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MM WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
MM SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 150 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

2016-2020 water and wastewater investment programme in Milan's integrated water service area

The operation will include investments as defined by the master plan ("Piano d'Ambito") in Metropolitana Milanese's (MM's) service area and as updated in March 2015 by the ATO Authority. It concerns upgrades and extensions of water abstraction and treatment facilities, the water distribution network, the sewage collection network and wastewater treatment facilities. The project will therefore help to improve the quality of life of the inhabitants and the quality of the environment. The project is eligible for EIB finance under Article 309 point (c) of the EC Treaty.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A number of schemes within the project contribute towards ensuring compliance with the water quality standards set by the relevant sector directives, in particular the Water Framework Directive 2000/60/EC, the Urban Waste Water Directive 91/271/EEC as amended by Directive 98/15/EC, and the Drinking Water Directive 98/83/EC. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as amended by Directive 2014/52/EU, and Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC will be respected. The promoter will, in such case, prior to utilising any EIB funds, be responsible for transmitting to the Bank the non-technical summary of the EIA. For any part of the project that may impact on a nature conservation site, the promoter will be required to provide to the Bank information on the mitigating measures required to comply with the Habitats Directive 92/43/EEC.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and when required.

Documents liés
12/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MM WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - MM WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MM WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
Date de publication
12 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68106285
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150851
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MM WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
Date de publication
20 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
157018227
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150851
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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12/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MM WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - MM WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
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Fiche technique
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Informations et observations générales

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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