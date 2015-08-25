HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA

Fiche récapitulative
The project is an investment programme that comprises investment schemes in the production and distribution of electricity in Styria, Austria. The electricity generation scheme includes plans to build a 16 MW hydropower plant in the city of Graz and a 39 MW wind farm located in the mountainous region of Deutschlandsberg, together with their grid connection facilities. The electricity distribution part covers extensions and refurbishments of the low- and medium- voltage electricity distribution grid in Styria.
The hydropower and wind power plants in the project will contribute to national and EU renewable energy targets. The network investment programme aims to improve the quality and the reliability of grid infrastructure.
The project is an expansion of a distribution electricity network and construction of a new hydroelectric power generation plant and a wind farm in Styria, Austria. The project falls under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU. Here, the competent authority in line with Austrian environmental law (UVP-G 2000) requested an Environmental Impact Assessment (EIA) including public consultation for a wind farm and hydroelectric power plant. The final environmental permits were granted for both. Electricity distribution at medium and low voltage, are typically implemented with low or insignificant environmental impact. The environmental impact of all the projects will be further appraised.
The European Commission has exempted the generation of electricity in Austria from public procurement provisions by Decision 2008/585/EC. The Bank will review the project's procurement procedures to ensure that its funds are used appropriately for the purchase of works, goods and services.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.