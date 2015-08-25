Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA

Signature(s)

Montant
140 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 140 000 000 €
Énergie : 140 000 000 €
Date(s) de signature
31/03/2017 : 57 000 000 €
12/12/2017 : 83 000 000 €
Autres liens
Related public register
06/12/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA - Link to website of Competent Authority for ESIA documentation
Related public register
21/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA
Related public register
15/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA

Fiche récapitulative

Date de publication
28 juillet 2016
Statut
Référence
Signé | 31/03/2017
20150825
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA
Private Company
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 140 million
EUR 333 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project is an investment programme that comprises investment schemes in the production and distribution of electricity in Styria, Austria. The electricity generation scheme includes plans to build a 16 MW hydropower plant in the city of Graz and a 39 MW wind farm located in the mountainous region of Deutschlandsberg, together with their grid connection facilities. The electricity distribution part covers extensions and refurbishments of the low- and medium- voltage electricity distribution grid in Styria.

The hydropower and wind power plants in the project will contribute to national and EU renewable energy targets. The network investment programme aims to improve the quality and the reliability of grid infrastructure.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is an expansion of a distribution electricity network and construction of a new hydroelectric power generation plant and a wind farm in Styria, Austria. The project falls under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU. Here, the competent authority in line with Austrian environmental law (UVP-G 2000) requested an Environmental Impact Assessment (EIA) including public consultation for a wind farm and hydroelectric power plant. The final environmental permits were granted for both. Electricity distribution at medium and low voltage, are typically implemented with low or insignificant environmental impact. The environmental impact of all the projects will be further appraised.

The European Commission has exempted the generation of electricity in Austria from public procurement provisions by Decision 2008/585/EC. The Bank will review the project's procurement procedures to ensure that its funds are used appropriately for the purchase of works, goods and services.

Documents liés
06/12/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA - Link to website of Competent Authority for ESIA documentation
21/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA
15/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA - Link to website of Competent Authority for ESIA documentation
Date de publication
6 Dec 2016
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72351229
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150825
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68622835
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150825
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA
Date de publication
15 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
154884910
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150825
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
06/12/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA - Link to website of Competent Authority for ESIA documentation
Related public register
21/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA
Related public register
15/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA
Autres liens
Fiche récapitulative
HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA
Fiche technique
HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes