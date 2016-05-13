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GENESIS SOCIAL HOUSING

Signature(s)

Montant
102 984 145,23 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 102 984 145,23 €
Aménagement urbain : 102 984 145,23 €
Date(s) de signature
13/12/2019 : 102 984 145,23 €
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Related public register
12/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GENESIS SOCIAL HOUSING

Fiche récapitulative

Date de publication
13 mai 2016
Statut
Référence
Signé | 13/12/2019
20150743
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GENESIS SOCIAL HOUSING
GENESIS HOUSING ASSOCIATION LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 86 million (EUR 101 million)
GBP 700 million (EUR 823 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments to support new construction and regeneration-based social and affordable housing developments in the south-east of England

The project concerns the financing of investments in the years 2016-2020 in the social and affordable housing assets of Genesis Housing Association Ltd. EIB funding will benefit the retrofitting and new construction of social and affordable housing as well as associated infrastructure facilities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the relevant EU directives will be verified during appraisal: Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the urban renewal, upgrading and construction investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC , or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
12/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GENESIS SOCIAL HOUSING

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GENESIS SOCIAL HOUSING
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67634716
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150743
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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12/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GENESIS SOCIAL HOUSING
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GENESIS SOCIAL HOUSING
Fiche technique
GENESIS SOCIAL HOUSING

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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