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RURAL TELECOM NETWORK EXPANSION

Signature(s)

Montant
24 949 620,96 €
Pays
Secteur(s)
Cameroun : 959 600,81 €
Congo (Rép. démocratique) : 23 990 020,15 €
Télécom : 24 949 620,96 €
Date(s) de signature
21/12/2016 : 959 600,81 €
21/12/2016 : 23 990 020,15 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
2 mars 2016
Statut
Référence
Signé | 21/12/2016
20150740
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RURAL TELECOM NETWORK EXPANSION
AFRICA MOBILE NETWORKS LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 26 million (EUR 23 million)
USD 65 million (EUR 58 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the purchase and installation of mobile telecom networks to extend the reach of telecommunication services to rural communities of the Democratic Republic of Congo (DRC) and Cameroon currently not served by any operator. The project is to be implemented from 2016 to 2018. Services will operate using the frequency bands awarded to established operators under revenue share agreements. By the end of 2018 the two networks are planned to provide coverage to over 3.6 m people based on 650 sites. The project will extend mobile telecommunication network population coverage from 75% to 80% in the DRC and from 85% to 95% in Cameroon. It includes investment in the core, access, transmission components and energy equipment.

The project aims to provide first-time access to mobile telecommunications (voice and data) for rural populations in Cameroon and Democratic Republic of Congo.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located in the EU, the project would not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. During appraisal it will be assessed whether the promoter and its contractors will comply with local national legislation and international best practice on environmental and social issues.

The project's operation is considered as belonging to the private sector. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. During appraisal it will be assessed which components of investment costs will be eligible for EIB direct funding.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RURAL TELECOM NETWORK EXPANSION
Date de publication
9 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67609693
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150740
Secteur(s)
Télécom
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Cameroun
Congo (Rep. Démocratique)
Disponible au public
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Installation of 1000 solar-powered mobile base phone stations to extend telecommunication services to rural communities in Democratic Republic of Congo and Cameroon
Rural Telecom Network Expansion
Photographe: Floris Vermeulen
©EIB
Installation of 1000 solar-powered mobile base phone stations to extend telecommunication services to rural communities in Democratic Republic of Congo and Cameroon
Rural Telecom Network Expansion
Photographe: Floris Vermeulen
©EIB
Installation of 1000 solar-powered mobile base phone stations to extend telecommunication services to rural communities in Democratic Republic of Congo and Cameroon
Rural Telecom Network Expansion
Photographe: Floris Vermeulen
©EIB

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