Rural Telecom Network Expansion

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Fiche récapitulative
- Télécom - Information et communication
The project consists of the purchase and installation of mobile telecom networks to extend the reach of telecommunication services to rural communities of the Democratic Republic of Congo (DRC) and Cameroon currently not served by any operator. The project is to be implemented from 2016 to 2018. Services will operate using the frequency bands awarded to established operators under revenue share agreements. By the end of 2018 the two networks are planned to provide coverage to over 3.6 m people based on 650 sites. The project will extend mobile telecommunication network population coverage from 75% to 80% in the DRC and from 85% to 95% in Cameroon. It includes investment in the core, access, transmission components and energy equipment.
The project aims to provide first-time access to mobile telecommunications (voice and data) for rural populations in Cameroon and Democratic Republic of Congo.
If located in the EU, the project would not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. During appraisal it will be assessed whether the promoter and its contractors will comply with local national legislation and international best practice on environmental and social issues.
The project's operation is considered as belonging to the private sector. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. During appraisal it will be assessed which components of investment costs will be eligible for EIB direct funding.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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