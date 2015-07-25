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RIJEKA GENERAL HOSPITAL (KBCRI)

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Croatie : 50 000 000 €
Santé : 50 000 000 €
Date(s) de signature
30/04/2019 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
16/10/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RIJEKA GENERAL HOSPITAL (KBCRI)
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31/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - RIJEKA GENERAL HOSPITAL (KBCRI)
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Fiche récapitulative

Date de publication
29 décembre 2017
Statut
Référence
Signé | 30/04/2019
20150725
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RIJEKA GENERAL HOSPITAL (KBCRI)
KLINICKI BOLNICKI CENTAR RIJEKA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 117 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

Development of the Rijeka General Hospital (KBCRi) on the Susak campus thereby facilitating the relocation and closure of the Rijeka and Kantrida sites. The project shall provide an integrated, efficient and complete hospital service offer in one central location and in close vicinity of Rijeka's university medical faculty that relies on the KBCRi as teaching hospital. The hospital's underlying strategic development plan is prepared by consultancy provided under the European Investment Advisory Hub (EIAH).

Relocation of all hospital activities in one campus to provide an integrated, efficient and complete hospital service offer.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hospitals are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended, though the project is covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal the screening decision of the competent authority and whether an EIA is required. It is expected that the project will have positive social benefits as healthcare is an element of social cohesion.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
16/10/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RIJEKA GENERAL HOSPITAL (KBCRI)
31/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - RIJEKA GENERAL HOSPITAL (KBCRI)
Autres liens

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RIJEKA GENERAL HOSPITAL (KBCRI)
Date de publication
16 Oct 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82374964
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150725
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Croatie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - RIJEKA GENERAL HOSPITAL (KBCRI)
Date de publication
31 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
255022279
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20150725
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Croatie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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