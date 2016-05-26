Kenya power distribution Last Mile Connectivity

Fiche récapitulative
The project comprises a programme of electrification schemes targeting the connection of customers to the distribution network in 32 of Kenya's 47 counties.
The project will enable the country to significantly increase the number of customers (households and industries) that will have access to affordable electricity. The project's economic benefits include increased number of connections, increased access to reliable electricity for households and businesses, improved economic development in Kenyan rural areas and reduction of disparities between rural and urban areas.
If located inside the EU, the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, requiring a screening decision by the competent authority. Given the nature and characteristics of the activities no EIA is required for the project. The promoter has however developed an environmental and social management framework (ESMF) to be applied to the programme, which has been approved by the National Environment Management Authority. The Bank will assess the environmental and social aspects of the project as part of its appraisal process.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
The Government of Kenya, in its Vision 2030 development programme launched in 2008, has identified energy as being one of the key enablers to attain 10% GDP growth target. The project will contribute to several sustainable development goals (SDGs), notably poverty reduction (SDG 1), inclusive economic growth (SDG 8) and improving access to affordable, reliable, sustainable and modern energy services (SDG 7). The project also supports the first objective of the Sustainable Energy for All (SE4ALL) initiative which is to ensure universal access to modern energy services by 2030.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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