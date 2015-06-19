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RENTEL OFFSHORE WIND

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 300 000 000 €
Énergie : 300 000 000 €
Date(s) de signature
3/10/2016 : 50 000 000 €
3/10/2016 : 250 000 000 €
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28/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RENTEL OFFSHORE WIND
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Fiche récapitulative

Date de publication
14 décembre 2015
Statut
Référence
Signé | 03/10/2016
20150619
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RENTEL OFFSHORE WIND
Otary NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 1129 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project involves the design, construction, operation and maintenance of an offshore wind farm of 294 MW, located in the North Sea, 42 km from Ostend harbour, in the Exclusive Economic Zone (EEZ) of Belgium.

The development of offshore wind energy will support EU and national targets for renewable energy generation, and contributes to security of energy supply and environmental objectives. The project will further contribute to the Bank's priority objectives for energy-sector lending related to renewable energy sources and climate action (transversal).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By virtue of its technical characteristics the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU, amended 2014/52/EU), where the national authorities have to decide whether an EIA is needed. In this case a full environmental impact assessment was carried out and the environmental permit was granted in 2014. Details of the authorisation process and its compliance with the relevant EU directives, as applicable, will also be assessed during appraisal.

The bank will verify at appraisal whether the promoter is subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RENTEL OFFSHORE WIND
Date de publication
28 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66163297
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150619
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - RENTEL OFFSHORE WIND
Date de publication
15 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135191410
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150619
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - RENTEL OFFSHORE WIND - Link to website for ESIA documentation
Date de publication
1 Oct 2016
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69824058
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150619
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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