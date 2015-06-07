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REWILDING EUROPE (NCFF)

Signature(s)

Montant
2 000 000 €
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture : 2 000 000 €
Date(s) de signature
7/04/2017 : 2 000 000 €
Autres liens
Related public register
28/01/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REWILDING EUROPE (NCFF)
Related public register
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - REWILDING EUROPE (NCFF)

Fiche récapitulative

Date de publication
25 septembre 2015
Statut
Référence
Signé | 07/04/2017
20150607
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
REWILDING EUROPE (NCFF)
Rewilding Europe Capital
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 2 million
EUR 14 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Intermediated loan to a special purpose financial intermediary, providing loans to probiodiversity businesses, including commercial conservation projects

The project aims to support small businesses in rural areas that will have a positive impact on restoring landscapes, ecosystems and biodiversity.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In Europe's countryside, rural land abandonment and certain land-use changes have lead to a rapid decline in species, biodiversity and natural ecosystems. In particular, populations of many species (mammals, birds, reptiles, insects, plants) dependent on open and half-open (mosaic) landscapes are declining, partly due to a loss of their habitat. Socioeconomically, land abandonment is reducing experienced labour forces and employment prospects are worsening, resulting in rural areas becoming less economically productive. This operation will seek to reverse some of these damaging trends by restoring, maintaining, and enhancing these mosaic landscapes and their biodiversity, and returning them to a state of ecological health and biodynamic balance which can support the substantial recovery and comeback of wildlife species across Europe. This operation will engage socioeconomic activities reliant on opportunities created by this habitat recovery and resultant wildlife comeback, which in turn can be structured to support the sustainability of these natural recovery processes. These operations may take place in Natura 2000 sites. This operation will support Target 2 of the Biodiversity Strategy. The relevant baseline biodiversity/ecosystem LIFE indicators will be included in the contractual framework with the financial intermediary and the final recipients and will be reported on.

The financial intermediary's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the Fund are in line with the provisions of the EU Procurement Directive. Details will be verified during appraisal.

Documents liés
28/01/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REWILDING EUROPE (NCFF)
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - REWILDING EUROPE (NCFF)

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REWILDING EUROPE (NCFF)
Date de publication
28 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65158981
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150607
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - REWILDING EUROPE (NCFF)
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246296108
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20150607
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
28/01/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REWILDING EUROPE (NCFF)
Related public register
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - REWILDING EUROPE (NCFF)
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Fiche récapitulative
REWILDING EUROPE (NCFF)
Fiche technique
REWILDING EUROPE (NCFF)

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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