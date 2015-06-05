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IRISH SUSTAINABLE FOREST FUND (NCFF)

Signature(s)

Montant
12 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 12 500 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 12 500 000 €
Date(s) de signature
28/03/2018 : 12 500 000 €
Autres liens
Related public register
19/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IRISH SUSTAINABLE FOREST FUND (NCFF)
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - IRISH SUSTAINABLE FOREST FUND (NCFF)

Fiche récapitulative

Date de publication
16 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 28/03/2018
20150605
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IRISH SUSTAINABLE FOREST FUND (NCFF)
SLM Partners LLP
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 12 million
EUR 50 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investment fund targeting forestry assets in Ireland

The fund will invest in forest assets in Ireland with the aim of transforming clearfell plantations to more sustainable continuous cover forestry. This will also involve the introduction of native broadleaf species in what today are monoculture forests of Sitka spruce. This will be supplemented by afforestation on new land when the opportunity is available.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will contribute to an increase in biodiversity where native broadleaf trees are introduced and as a result of managing forests under the continuous cover forestry management system.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the EU Procurement Directive. Details will be verified during appraisal.

Documents liés
19/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IRISH SUSTAINABLE FOREST FUND (NCFF)
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - IRISH SUSTAINABLE FOREST FUND (NCFF)
Autres liens

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IRISH SUSTAINABLE FOREST FUND (NCFF)
Date de publication
19 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64465730
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150605
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - IRISH SUSTAINABLE FOREST FUND (NCFF)
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
183524419
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150605
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
19/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IRISH SUSTAINABLE FOREST FUND (NCFF)
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - IRISH SUSTAINABLE FOREST FUND (NCFF)
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Fiche récapitulative
IRISH SUSTAINABLE FOREST FUND (NCFF)
Fiche technique
IRISH SUSTAINABLE FOREST FUND (NCFF)

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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