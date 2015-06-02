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SME & MIDCAP PIMA FLEET RENEWAL II

Signature(s)

Montant
650 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 650 000 000 €
Lignes de crédit : 650 000 000 €
Date(s) de signature
15/01/2016 : 50 000 000 €
7/12/2016 : 50 000 000 €
11/05/2016 : 100 000 000 €
10/05/2016 : 150 000 000 €
3/03/2016 : 150 000 000 €
29/04/2016 : 150 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
28 septembre 2015
Statut
Référence
Signé | 15/01/2016
20150602
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SME & MIDCAP PIMA FLEET RENEWAL II
ACCEPTABLE BANKS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Dedicated EIB loan to finance investments by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in fleet renewal, in collaboration with incentive programmes from Spain's Ministry of Agriculture, Food and Environment and Ministry of Public Works and Transport.

The project concerns financing the renewal of road transport fleets in the private sector in Spain, including freight and passenger transport, as well as agricultural machinery, exclusively for SMEs and mid-caps.
The loan will be dedicated to financing the renewal of fleets with new models equipped with more modern technology, which are expected to lead to improved safety and working conditions, as well as to increased energy efficiency and protection of the environment.
The EIB financing will contribute towards public programmes promoted by the Spanish government supporting the renewal of transport fleets (Planes de Impulso al Medio Ambiente – PIMA), including PIMA Aire and PIMA Transporte.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require that projects financed under this operation comply with national and applicable EU legislation, as appropriate.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with national and applicable EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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