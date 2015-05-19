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WINDPARK PRETUL

Signature(s)

Montant
36 750 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 36 750 000 €
Énergie : 36 750 000 €
Date(s) de signature
10/12/2015 : 4 593 750 €
10/12/2015 : 4 593 750 €
10/12/2015 : 13 781 250 €
10/12/2015 : 13 781 250 €
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Autriche : la BEI prête 36,7 millions d'EUR pour la construction d'un parc éolien

Fiche récapitulative

Date de publication
1 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 10/12/2015
20150519
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WINDPARK PRETUL
OESTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 37 million
EUR 52 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Construction and operation of a 42 MW windpark in the state of Styria, Austria.

The development of wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the Bank's renewable energy and energy efficiency objectives. The project further contributes to the Bank's priority objectives for climate action.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is located in a sensitive mountain region. A comprehensive authorisation procedure including strategic environmental assessment (SEA) and environmental impact assessment (EIA) has been completed. Several concerns were raised by third parties during consultation. These concerns were considered and addressed by the competent authority. The permit has been granted. Details of the authorisation process and compliance with relevant EU directives will be assessed during appraisal.

The European Commission has exempted all contracts from the scope of the Utilities Directive (2004/17/EC) which are being awarded to implement electricity generation projects in Austria (EC decision 2008/585/EC). This exemption allows the promoter, although a public entity, to apply commercial procurement procedures for the implementation of this project.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - WINDPARK PRETUL
Date de publication
4 Jan 2016
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63825179
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150519
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WINDPARK PRETUL
Date de publication
7 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63954938
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150519
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WINDPARK PRETUL
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84573818
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150519
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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