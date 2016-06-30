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RIGA TRANSPORT COMPANY

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Lettonie : 75 000 000 €
Transports : 75 000 000 €
Date(s) de signature
19/07/2017 : 75 000 000 €
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Related public register
22/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RIGA TRANSPORT COMPANY

Fiche récapitulative

Date de publication
30 juin 2016
Statut
Référence
Signé | 21/07/2017
20150496
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RIGA TRANSPORT COMPANY
RP SIA RIGAS SATIKSME
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 195 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Purchase of 20 new low-floor tram units to operate in the city of Riga, and modernisation of tramway infrastructure and depot. Purchase of 10 hydrogen fuel cell (HFC) buses and 10 Hytrolleys with HFC range extenders. Construction of hydrogen fuel production and storage facility.

The project consists of the purchase of 20 new low-floor tram units for the city of Riga. New trams will replace existing ones, which are obsolete.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Manufacture of the new train sets will take place in the manufacturer's plant and does not fall within the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU; therefore no EIA is required for this component. Compliance of the new depot, the expansion of existing depot and associated facilities (i.e. infrastructure, if any) will be analysed during appraisal.

The promoter is subject to and follows public procurement rules according to EU regulations. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate. The procurement process followed for tram sets will be reviewed during appraisal.

Documents liés
22/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RIGA TRANSPORT COMPANY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RIGA TRANSPORT COMPANY
Date de publication
22 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63147899
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150496
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Lettonie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
22/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RIGA TRANSPORT COMPANY
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Fiche technique
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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