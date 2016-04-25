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REYKJAVIK ENERGY GEOTHERMAL

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Islande : 70 000 000 €
Énergie : 70 000 000 €
Date(s) de signature
15/12/2016 : 70 000 000 €
Autres liens
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09/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REYKJAVIK ENERGY GEOTHERMAL
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15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - REYKJAVIK ENERGY GEOTHERMAL

Fiche récapitulative

Date de publication
25 avril 2016
Statut
Référence
Signé | 15/12/2016
20150480
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
REYKJAVIK ENERGY GEOTHERMAL
ORKUVEITA REYKJAVIKUR
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 144 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises extension works on two geothermal power plants outside Reykjavik and refurbishment of the district heating system and electricity distribution system in Reykjavik. The extensions at the power plants are done to sustain production levels by drilling additional wells and to meet environmental requirements by increasing re-injection. The district heating investments comprise some 30 km of new and renewed piping, pumps and tanks. The electricity distribution investments comprise some 30 km of new or renewed underground cables, one new medium-voltage substation, additional transformer capacity and a new SCADA-system. New meters to comply with EU directives are also implemented in both heat and electricity distribution.

The project uses renewable geothermal energy to generate electricity in Iceland, predominantly to meet demand from the energy-intensive industrial facility. The project therefore supports EU and national policy to promote renewable energy. Moreover, the project will contribute to economic growth and diversification in a remote, less-developed region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The main environmental risk relates to geological hazards (volcanic eruptions and earthquakes), while the main concerns are related to noise during construction and impact on a protected lava field and nature conservation area which the access road will cross. Additionally, the project will emit carbon dioxide and hydrogen sulphide. Mitigation measures in line with industry practice are proposed.

Iceland, as a signatory to the European Economic Area (EEA) Agreement, has adopted EU procurement legislation. The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Documents liés
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09/06/2016 - Résumé non technique - REYKJAVIK ENERGY GEOTHERMAL - Hellisheidi Plant
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15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - REYKJAVIK ENERGY GEOTHERMAL

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REYKJAVIK ENERGY GEOTHERMAL
Date de publication
9 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66943013
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150480
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays de l'AELE
Pays
Islande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REYKJAVIK ENERGY GEOTHERMAL - Hellisheidi Plant
Date de publication
9 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66937671
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150480
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays de l'AELE
Pays
Islande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REYKJAVIK ENERGY GEOTHERMAL - Nesjavellir Plant
Date de publication
9 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66937779
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150480
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays de l'AELE
Pays
Islande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - REYKJAVIK ENERGY GEOTHERMAL
Date de publication
15 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134406789
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150480
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays de l'AELE
Pays
Islande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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REYKJAVIK ENERGY GEOTHERMAL
Fiche technique
REYKJAVIK ENERGY GEOTHERMAL

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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