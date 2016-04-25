REYKJAVIK ENERGY GEOTHERMAL

Fiche récapitulative
The project comprises extension works on two geothermal power plants outside Reykjavik and refurbishment of the district heating system and electricity distribution system in Reykjavik. The extensions at the power plants are done to sustain production levels by drilling additional wells and to meet environmental requirements by increasing re-injection. The district heating investments comprise some 30 km of new and renewed piping, pumps and tanks. The electricity distribution investments comprise some 30 km of new or renewed underground cables, one new medium-voltage substation, additional transformer capacity and a new SCADA-system. New meters to comply with EU directives are also implemented in both heat and electricity distribution.
The project uses renewable geothermal energy to generate electricity in Iceland, predominantly to meet demand from the energy-intensive industrial facility. The project therefore supports EU and national policy to promote renewable energy. Moreover, the project will contribute to economic growth and diversification in a remote, less-developed region.
The main environmental risk relates to geological hazards (volcanic eruptions and earthquakes), while the main concerns are related to noise during construction and impact on a protected lava field and nature conservation area which the access road will cross. Additionally, the project will emit carbon dioxide and hydrogen sulphide. Mitigation measures in line with industry practice are proposed.
Iceland, as a signatory to the European Economic Area (EEA) Agreement, has adopted EU procurement legislation. The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.