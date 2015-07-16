MBIL FINEA

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
L'opération proposée est un prêt intermédié à FINEA, filiale du groupe CDG, dont l'objectif est de soutenir le développement des Petites et Moyennes Entreprises marocaines en améliorant leur accès aux financements bancaires. Celles-ci auront accès à la ligne de crédit BEI par le biais d'Intermédiaires financiers marocains (IFM) sélectionnés par FINEA en accord avec la Banque.
Ce prêt intermédié a pour objectif de : (i) contribuer à soutenir la croissance de l'économie marocaine et l'emploi par une augmentation de la capacité d'octroi de prêts à long terme de ses partenaires bancaires, (ii) soutenir la compétitivité des entreprises en contribuant à la réduction des coûts de financement et à l'amélioration des conditions de prêt des bénéficiaires finaux, (iii) favoriser l'émergence et le développement des petites et moyennes entreprises (PME) en améliorant leur accès au financement bancaire afin de financer leurs investissements et leurs besoins en fonds de roulement éligibles au financement BEI.
Aucun effet environnemental spécifique n'est identifié à ce stade actuel du projet. FINEA sera cependant informée des exigences environnementales de la Banque. La Banque requerra de l'intermédiaire financier local qu'il s'assure qu'en application des principes européens pour l'environnement (PEE), l'intermédiaire financier s'assurera également que les industries bénéficiaires de leurs prêts respectent les normes européennes en matière d'émissions industrielles (Directive 2010/75/UE).
Les bénéficiaires finaux devront se conformer à la législation nationale et européenne pertinente en vigueur. La Banque exigera des institutions qu'elles s'assurent que toutes les procédures de passation des marchés effectuées par les bénéficiaires finaux pour les sous-projets que la Banque finance sont conformes avec le Guide des achats de la BEI et aux bonnes pratiques commerciales.
Cette opération est couverte par la Garantie UE pour les prêts BEI en dehors de l''UE.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.