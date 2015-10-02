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GEORGIAN AGRI-FOOD VALUE CHAINS

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Géorgie : 100 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 100 000 000 €
Date(s) de signature
9/12/2016 : 100 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
2 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 09/12/2016
20150450
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GEORGIAN AGRI-FOOD VALUE CHAINS
Ministry of Finance of Georgia, eligible financial institutions
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Loan to Georgia, to be on-lent through eligible financial institutions to final beneficiaries (APEX structure), for upgrade of the horticulture (incl. nuts) and wine sectors in the country across their entire respective value chains.

The EIB loan will primarily support small and medium-sized enterprises (SMEs) along the targeted value chains. Key investment gaps to be addressed include replacement of old and unproductive plantations and development of post-harvest handling and cold storage infrastructure. The loan will also be available for investment in public sector infrastructure, such as testing laboratories and research and vocational training facilities that support production and marketing along these value chains.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The limited size of the sub-projects to be financed will ensure that any negative environmental and social impact is limited and can be managed with appropriate mitigation measures. National environmental legislation and the environmental and social due diligence capacity and procedures of financial intermediaries will be assessed in order to ensure compliance of the operation with the Bank's environmental and social policy, which is based on the principles of EU legislation.

The Bank will require the promoter(s) to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GEORGIAN AGRI-FOOD VALUE CHAINS
Date de publication
6 Feb 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63017275
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150450
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Georgie
Disponible au public
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Lien vers la source
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