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MICROBANK ERASMUS STUDENT MBIL

Signature(s)

Montant
22 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 22 500 000 €
Éducation : 22 500 000 €
Date(s) de signature
4/02/2016 : 22 500 000 €
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Espagne : la BEI et MicroBank annoncent la signature d'un accord visant à faciliter l'accès au financement pour les étudiants en master d’universités européennes

Fiche récapitulative

Date de publication
21 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 04/02/2016
20150434
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MICROBANK ERASMUS STUDENT LOAN
NUEVO MICRO BANK SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 22 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

A new product aiming partially to finance master studies in the EU under the European Commission´s Erasmus programme.

This project concerns a student loan operation promoted by MicroBank in Spain, supporting the first transaction under the new mandate Erasmus Student Loan Guarantee given by the European Investment Fund.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project does not comprise any tangible investment. In the light of this and of its immaterial nature, the project does not fall under any of the annexes of Directive 2011/92/EU and therefore does not need an environmental impact assessment.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for implementation of the project (if any) have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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