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GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY II

Signature(s)

Montant
49 450 000 €
Pays
Secteur(s)
Géorgie : 49 450 000 €
Transports : 49 450 000 €
Date(s) de signature
11/02/2016 : 49 450 000 €
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Publications connexes
Promoter’s project monitoring information - EN
Related public register
30/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY II
Related public register
07/03/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY II - EIA for East-West Highway Zemo Osiauri-Chumateleti

Fiche récapitulative

Date de publication
24 septembre 2015
Statut
Référence
Signé | 11/02/2016
20150426
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY II
Ministry of Regional Development and Infrastructure
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 49 million
EUR 176 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Development of a new highway alignment along the E-60 East-West Highway and, specifically, the 14 km section between Zemo Osiauri and Chumateleti. The project is part of the European route E-60, which is the second-longest European road corridor running from France to Kyrgyzstan. In Georgia, it runs from the Red Bridge at the Azerbaijan Border to the Poti Port at the Black Sea Coast, a distance of about 388 km.

The construction of this section of the East-West corridor will contribute to the development of trade, regional integration and interconnectivity, which are important factors for economic growth, progress and social transformation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the project was located in the EU, it would fall under Annex I of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC. An EIA (and a resettlement action plan) is being done. During appraisal the Bank will review the EIA process to confirm that it complies with applicable domestic legislation, the principles laid out in the EU directives and any other relevant international conventions to which the Republic of Georgia is party, including an assessment of any cross-border impact of the project on the environment (ESPOO Convention).

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules. The calls for tender and the award notices will be published in the Official Journal of the EU as appropriate.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY II
Date de publication
30 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64463625
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150426
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Georgie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY II - EIA for East-West Highway Zemo Osiauri-Chumateleti
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63325767
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150426
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Georgie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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30/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY II
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07/03/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY II - EIA for East-West Highway Zemo Osiauri-Chumateleti
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GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY II
Fiche technique
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