GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY II

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Fiche récapitulative
Development of a new highway alignment along the E-60 East-West Highway and, specifically, the 14 km section between Zemo Osiauri and Chumateleti. The project is part of the European route E-60, which is the second-longest European road corridor running from France to Kyrgyzstan. In Georgia, it runs from the Red Bridge at the Azerbaijan Border to the Poti Port at the Black Sea Coast, a distance of about 388 km.
The construction of this section of the East-West corridor will contribute to the development of trade, regional integration and interconnectivity, which are important factors for economic growth, progress and social transformation.
If the project was located in the EU, it would fall under Annex I of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC. An EIA (and a resettlement action plan) is being done. During appraisal the Bank will review the EIA process to confirm that it complies with applicable domestic legislation, the principles laid out in the EU directives and any other relevant international conventions to which the Republic of Georgia is party, including an assessment of any cross-border impact of the project on the environment (ESPOO Convention).
The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules. The calls for tender and the award notices will be published in the Official Journal of the EU as appropriate.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.