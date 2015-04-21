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EDUCATION VILLE DE PARIS

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 250 000 000 €
Éducation : 250 000 000 €
Date(s) de signature
17/02/2017 : 250 000 000 €
Autres liens
Related public register
14/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDUCATION VILLE DE PARIS
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - EDUCATION VILLE DE PARIS

Fiche récapitulative

Date de publication
8 février 2016
Statut
Référence
Signé | 17/02/2017
20150421
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EDUCATION VILLE DE PARIS
VILLE DE PARIS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 millions
EUR 600 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financement de la construction et de la rénovation de collèges et d'écoles de la Ville de Paris ainsi que de la rénovation de bâtiments universitaires, subventionnée par la ville.

Le projet financera la construction et la rénovation d'écoles et de collèges à Paris. L'amélioration des conditions d'accueil des élèves devrait avoir des effets positifs sur leurs perspectives d'études futures et leur insertion professionnelles. Les investissements visent à accroître la capacité d'accueil des établissements scolaires pour répondre à la croissance démographique de la ville ; à faciliter l'accès aux nouvelles technologies ; à améliorer l'accessibilité des collèges aux personnes handicapées ; et à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Le projet favorisera le capital humain de Paris et d'une façon plus générale de la France.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet comprend des nouvelles constructions, des extensions et renovations de bâtiments existants d'enseignement primaire et secondaire, ainsi que d'enseignement supérieur. La Directive 2011/92/EC ne mentionne pas de besoin spécifique d'Etude d'Impact Environnemental (EIE) pour les bâtiments dédié à l'éducation, mais quelques sous-projets pourraient être analyses comme de la rénovation urbaine et nécessiter une EIE (Annexe II de la Directive Européenne). Ce point sera examiné pendant l'évaluation.

Le procès de publication et de passation des marchés utilise par le promoteur doit être conforme aux directives communautaires en matière de passation des marchés (Directives 2004/17/EC et 2004/18/EC amendée par le Réglement 1874/2004). Ces procédures seront examinées pendant l'évaluation.

Documents liés
14/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDUCATION VILLE DE PARIS
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - EDUCATION VILLE DE PARIS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDUCATION VILLE DE PARIS
Date de publication
14 Dec 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67013952
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150421
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EDUCATION VILLE DE PARIS
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
180494430
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150421
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
14/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDUCATION VILLE DE PARIS
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - EDUCATION VILLE DE PARIS
Autres liens
Fiche récapitulative
EDUCATION VILLE DE PARIS
Fiche technique
EDUCATION VILLE DE PARIS

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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