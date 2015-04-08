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HELSINKI URBAN TRANSPORTATION II

Signature(s)

Montant
180 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 180 000 000 €
Services : 18 000 000 €
Transports : 162 000 000 €
Date(s) de signature
9/06/2016 : 18 000 000 €
9/06/2016 : 162 000 000 €
Autres liens
Related public register
05/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HELSINKI URBAN TRANSPORTATION II
Related public register
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - HELSINKI URBAN TRANSPORTATION II
Related sub-project
HELSINKI TRAM ROLLING STOCK

Fiche récapitulative

Date de publication
27 janvier 2016
Statut
Référence
Signé | 09/06/2016
20150408
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HELSINKI URBAN TRANSPORTATION II
HKL - HELSINKI CITY TRANSPORT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 180 million
EUR 360 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

This is a multi-scheme project included in the investment plan of Helsinki City Transport (HKL). It consists of procurement of tram cars, tram tracks and other tram network-related investments.

The project will include the reconstruction of existing tram tracks, the tramway rolling stock renewal, and small tramway extensions such as the link to the new terminal in Jätkäsaari and extensions on the western side of the city centre. The investments will improve reliability and performance of the tramway network in the City of Helsinki.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Finland, as a Member State, is obliged to follow the relevant EU rules in relation to the environmental impact of projects (namely the Strategic Environmental Assessment (SEA), Environmental Impact Assessment (EIA) and Habitat/Natura 2000 Directives). The Bank's appraisal will primarily focus on the promoter's environmental management capacity and on the verification of the correct application of these directives. Requirements under SEA Directive 2001/42/EC will also be examined at this stage.
Potential schemes might fall under Annex I or II of the EIA Directive (2011/92/EU). Details on environmental aspects of each of the schemes and compliance with the EIA Directive as well as other applicable directives, including Birds and Habitats, will be checked at allocation stage.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. The tender for the tram cars was awarded in 2011 following publication in the Official Journal (No 2011/S 146-242270).

Documents liés
05/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HELSINKI URBAN TRANSPORTATION II
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - HELSINKI URBAN TRANSPORTATION II
Projets associés
Related sub-project
HELSINKI TRAM ROLLING STOCK

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HELSINKI URBAN TRANSPORTATION II
Date de publication
5 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67490518
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150408
Secteur(s)
Transports
Services
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - HELSINKI URBAN TRANSPORTATION II
Date de publication
27 Aug 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
142599043
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150408
Secteur(s)
Transports
Services
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
05/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HELSINKI URBAN TRANSPORTATION II
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HELSINKI URBAN TRANSPORTATION II
Fiche technique
HELSINKI URBAN TRANSPORTATION II
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HELSINKI TRAM ROLLING STOCK

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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