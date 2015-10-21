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THEISTAREYKIR GEOTHERMAL PLANT

Signature(s)

Montant
125 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Islande : 125 000 000 €
Énergie : 125 000 000 €
Date(s) de signature
9/06/2016 : 125 000 000 €
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30/10/2015 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - THEISTAREYKIR GEOTHERMAL PLANT EIA Summary
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30/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THEISTAREYKIR GEOTHERMAL PLANT
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - THEISTAREYKIR GEOTHERMAL PLANT
Communiqués associés
Islande : la BEI soutient l'énergie géothermique

Fiche récapitulative

Date de publication
21 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 09/06/2016
20150388
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
THEISTAREYKIR GEOTHERMAL PLANT
LANDSVIRKJUN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 125 million
EUR 250 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Development of an existing geothermal field and construction of a new geothermal power plant with a capacity of 90 MWe. The project is located 30 km south-east of Husavik. It is intended to provide additional supplies of electricity to meet the projected growth in electricity demand in the region. The first unit is intended to supply a new silicon metal plant while the remaining capacity will be sent to the national power grid.

The project consists of the design and construction of a 2 x 45 MWe geothermal power plant, along with its steam-gathering system, and wells in the north-east of Iceland. The exploration wells show good prospects. The power plant will provide electricity to a new industrial plant and support local economic growth.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project has been subject to a full environmental impact assessment (EIA) procedure in accordance with national legislation (Icelandic EIA Act no. 106/2000). The project would fall under Annex II of the EIA Directive if it was located inside the EU.

The environmental impact assessment was performed and completed in 2010 with the planning agency's positive opinion following public consultation.

The main environmental risk to the project relates to geological hazards (volcanic eruptions and earthquakes), while the main concerns from the project are related to noise during construction and impact on a protected lava field and nature conservation area, as the access road will cross it. Additionally, the project will emit carbon dioxide and hydrogen sulphide. Mitigation measures in line with industry practice are proposed.

Iceland, as a signatory to the European Economic Area (EEA) Agreement, has adopted EU procurement legislation. The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - THEISTAREYKIR GEOTHERMAL PLANT EIA Summary
Date de publication
30 Oct 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59786360
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150388
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays de l'AELE
Pays
Islande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THEISTAREYKIR GEOTHERMAL PLANT
Date de publication
30 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64465138
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150388
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays de l'AELE
Pays
Islande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - THEISTAREYKIR GEOTHERMAL PLANT
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
115247584
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150388
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays de l'AELE
Pays
Islande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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