Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI II

Signature(s)

Montant
140 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 28 000 000 €
Allemagne : 28 000 000 €
Suède : 84 000 000 €
Industrie : 140 000 000 €
Date(s) de signature
10/03/2016 : 28 000 000 €
10/03/2016 : 28 000 000 €
10/03/2016 : 84 000 000 €
Autres liens
Related public register
24/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI II
Related public register
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI II

Fiche récapitulative

Date de publication
20 mai 2016
Statut
Référence
Signé | 10/03/2016
20150376
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI II
ASSA ABLOY AB (PUBL)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 140 million
EUR 314 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns investments in research, development and innovation activities related to door opening, i) entrance automation, identification and ii) access control systems, aiming to improve security, safety and convenience features.

The project will contribute to increasing the promoter's knowledge and know-how in door opening, entrance automation, identification and access control technologies. Due to the promoter's close collaboration with customer industries and suppliers, the project is also expected to contribute to the diffusion of new knowledge and bring about a positive stimulus to further R&D and innovation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

R&D activities are not specifically mentioned under the EIA Directive 2011/92/EU, and the project is expected to be carried out in existing facilities. However, the Bank's services will review during the project appraisal all the project-related environmental details.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
24/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI II
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI II
Date de publication
24 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66582448
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150376
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
Suède
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI II
Date de publication
29 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125171364
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150376
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
Suède
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
24/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI II
Related public register
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI II
Autres liens
Fiche récapitulative
ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI II
Fiche technique
ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes