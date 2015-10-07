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EDUCATION INFRASTRUCTURE (HU)

Signature(s)

Montant
48 295 291,53 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 48 295 291,53 €
Éducation : 48 295 291,53 €
Date(s) de signature
13/06/2016 : 48 295 291,53 €
Autres liens
Related public register
05/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDUCATION INFRASTRUCTURE (HU)
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - EDUCATION INFRASTRUCTURE (HU)
Communiqués associés
Hongrie : la BEI renforce sa présence et soutient la modernisation des infrastructures éducatives du pays

Fiche récapitulative

Date de publication
7 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 13/06/2016
20150372
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EDUCATION INFRASTRUCTURE (HU)
MINISTRY FOR NATIONAL ECONOMY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 47 million (HUF 14750 million)
EUR 94 million (HUF 29500 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction, expansion, modernisation and refurbishment of public education and kindergarten facilities in Hungary. EIB support will come as a framework loan directed to five distinct central government grant programmes with municipalities throughout Hungary as the final beneficiaries. The five programmes are:

• Classroom construction programme;
• Gymnasium construction programme;
• School swimming pool development programme;
• Construction, improvement or renovation of other sports facilities with mixed school and community use; and
• Pre-school facility investment.

The investments respond to local needs that arise both from longstanding development lags, especially in the poorer regions, and from new policy initiatives. As to the latter, the government has introduced a policy of daily physical exercise for school children in the context of recent education reforms. Moreover, the central government has introduced compulsory pre-school attendance from age 3 (taking effect on 1 September 2015), which has triggered major investment needs for pre-school facilities. As to the longstanding development needs, in many schools in Hungary, gyms are either missing or sub-standard in terms of size, equipment and the physical state of the building. What is more, many pupils lack the opportunity to learn swimming, especially in rural areas.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Educational facilities are not specifically mentioned in Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA); however the project is covered by Annex II of this directive in relation to urban development. The Bank's services will verify the screening decision of the competent authority during appraisal and assess whether an EIA is required.
It is expected that the project will have positive social benefits, as education is an element of social cohesion.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDUCATION INFRASTRUCTURE (HU)
Date de publication
5 Feb 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64574971
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150372
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EDUCATION INFRASTRUCTURE (HU)
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123806414
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150372
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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EDUCATION INFRASTRUCTURE (HU)
Fiche technique
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