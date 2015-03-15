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PLK RAILWAY MODERNISATION WARSAW LUBLIN

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 250 000 000 €
Transports : 250 000 000 €
Date(s) de signature
22/04/2016 : 250 000 000 €
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07/03/2016 - Résumé non technique - PLK RAILWAY MODERNISATION WARSAW LUBLIN - Warszawa Wschodnia – Dorohusk
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22/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLK RAILWAY MODERNISATION WARSAW LUBLIN
Communiqués associés
Pologne : nouvel appui de la BEI à la modernisation des infrastructures ferroviaires

Fiche récapitulative

Date de publication
2 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 22/04/2016
20150315
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PLK RAILWAY MODERNISATION WARSAW LUBLIN
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 840 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Modernisation of the railway line Warsaw - Lublin (170 km) and renovation of the Lukow - Lublin bypass.

The project will increase the quality of rail services provided in Poland as well as promote travel by rail and will, thereby, enhance sustainable transport, in line with EU objectives. Most of the project is located in a convergence region, and thereby will improve accessibility and potentially facilitate regional development.
The project is expected to generate substantial time and vehicle operating cost savings by allowing for more efficient use of existing rail capacity as well as promoting modal shift from road to rail through facilitating better rail services. Adding capacity would allow an increase in the frequency of regional trains and thus a noticeable modal shift from cars to rail, which would result in environmental and safety benefits.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project was subject to an environmental impact assessment procedure. The project's potential impact on protected areas and species, in accordance with the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC), are to be appraised further.

The promoter is a public contracting authority subject to the provisions of the relevant directives. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - PLK RAILWAY MODERNISATION WARSAW LUBLIN - Warszawa Wschodnia – Dorohusk
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
61330910
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150315
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLK RAILWAY MODERNISATION WARSAW LUBLIN
Date de publication
22 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64263662
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150315
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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