PLK RAILWAY MODERNISATION WARSAW LUBLIN

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Fiche récapitulative
Modernisation of the railway line Warsaw - Lublin (170 km) and renovation of the Lukow - Lublin bypass.
The project will increase the quality of rail services provided in Poland as well as promote travel by rail and will, thereby, enhance sustainable transport, in line with EU objectives. Most of the project is located in a convergence region, and thereby will improve accessibility and potentially facilitate regional development.
The project is expected to generate substantial time and vehicle operating cost savings by allowing for more efficient use of existing rail capacity as well as promoting modal shift from road to rail through facilitating better rail services. Adding capacity would allow an increase in the frequency of regional trains and thus a noticeable modal shift from cars to rail, which would result in environmental and safety benefits.
The project was subject to an environmental impact assessment procedure. The project's potential impact on protected areas and species, in accordance with the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC), are to be appraised further.
The promoter is a public contracting authority subject to the provisions of the relevant directives. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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